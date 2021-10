Elfogultság miatt kizárták Gyárfásék szakértőjét a Fenyő-gyilkosság peréből

Az illető nyomást próbált gyakorolni a bíróság által kirendelt nyelvész szakértői csapatra.

Mivel elfogult volt és nyomást próbált gyakorolni a bíróság által kirendelt nyelvész szakértői csapatra, a Fővárosi Törvényszék – nem végleges – végzéssel kizárta a Fenyő-gyilkosság eljárásából a Gyárfásék által felkért magánszakértőt – írja a PesiSrácok.hu nyomán a Magyar Nemzet. A bíróság egyetértett az ügyészség álláspontjával, hogy tetten érhető a szakértő elfogultsága.

A büntetőpert lefolytató Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya, valamint a vádat képviselő Fővárosi Főügyészség is megerősítette a kizárás tényét. Gyárfás Tamás magánszakértőjét azért zárta ki az eljárásból a bíróság, mivel helyt adott annak az ügyészi indítványnak, hogy a magánszakértő és konzulense, valamint az általuk készített szakvélemény elfogult. A PestiSrácok szerint a nem végleges bírósági végzésben leírták, hogy

a magánszakértő véleménye sok helyen feltételezéseket tartalmaz, kompetencia határokat lép túl, illetve Gyárfás védekezését ismételte meg a véleményében úgy, hogy azt abban szakértői megállapításként szerepeltette.

A bírósági végzésben az is szerepel, hogy

a magánszakértő tényként elismeri, a védelem érdekeit képviseli, holott ez a bíróság szerint a jogszabályok teljes félreértése, hiszen a szakértőnek akkor is pártatlannak kell lennie, ha őt a védelem kéri fel.

A bíróság álláspontja szerint a védelem már a magánszakértő megnevezése előtt felkérte őt és konzulenseit, továbbá a végzésben rámutattak arra, hogy

a törvényszéket a kirendelt eseti szakértő, valamint a szakkonzulensek folyamatosan tájékoztatták az őket ért írásos és telefonos presszióról és nyomásgyakorlásról a magánszakértő részéről, aki különböző pejoratív jelzőket is tett az eseti szakértőre és negatívan illette a szakértői csapat véleményét, amit „felháborítónak” gondolt, majd közölte, ezért „ellenvéleményt” fog készíteni, mivel „itt egy ember életéről van szó” (Gyárfáséról – a szerk).

A bíróság ugyanakkor leszögezte,

noha baráti légkörben zajlott a beszélgetés, elfogadhatatlan egy leendő szakértő azon megnyilvánulása az egyik szakkonzulensnek, hogy „ő majd kap egy repülőgépet, illetve kettőt, amelyek közül az egyiket neki adja”.

A végzés szerint a magánszakértő nyomásgyakorlása a szakértői egység megbontását célozta meg, de a bíróság azt is megemlítette, hogy a szakértői pártatlanság egyik oka lehet az is, hogy

a magánszakértő „atyai jóbarátja” Gyárfás Tamás barátja is egyben.

A bíróság hangsúlyozta: a magánszakértő kizárólag Gyárfás érdekét képviselte, a szakértői vélemény pedig megismételte a vádlott védekezését.

A végzésben megfogalmazzák: a magánszakértő úgy bocsátkozott feltételezésekbe, hogy arra vonatkozóan kérdést sem kapott, például amikor arról írt, hogy

Portik, Gyárfás állítólagos megbízását pénz vagy más konkrét ellenszolgáltatás nélkül hajtotta végre, azaz Fenyő János megölése valójában szívességi gyilkosság lett volna.

Azt is leszögezték a végzésben, hogy kompetenciahatár-túllépés volt annak a bemutatása is, hogy kinek állt érdekében Fenyő megöletése. A bíróság szerint a szakvéleményben a vádlotti védekezés köszön vissza akkor is, amikor arról értekezik annak szerzője, hogy a Portik-Gyárfás beszélgetés során utóbbi milyen gesztusokat tett, holott ez a hangfelvételekből nem támasztható alá, illetve, amikor megállapítja, hogy az igazságügyi szakértő „átsodródott” a vád oldalára.