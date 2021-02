Elhallgattatná Soros György a konzervatív műsorvezetőt

A tőzsdespekuláns és szervezetei szeretnék elérni, hogy a Fox News váljon meg egyik legnépszerűbb riporterétől.

A tavalyi amerikai elnökválasztás óta a Fox News nevű amerikai konzervatív televíziós csatorna a támadások középpontjába került. A baloldali, liberális konkurens csatornák a január 6-án történt capitoliumi ostromot követően egyenesen azt követelték, hogy a Foxot vegyék ki a kábelszolgáltatók a csomagjaikból – emlékeztet összeállításában a V4NA hírügynökség.

A Fox már több mint egy évtizede beszámol Soros György tevékenységéről, éppen ezért nem véletlen, hogy a csatorna a tőzsdespekuláns célkeresztjében van egy ideje. A tévénél az egyik legnagyobb Soros-kritikus Tucker Carlson, a Tucker Carlson Tonight című műsor vezetője. Carlson egy héttel ezelőtt azt állította, hogy Soroshoz köthető csoportok támadják műsorát.

„Nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy panaszkodunk. Utálunk a műsorról beszélni a műsorban. Ugyanakkor az elmúlt hetekben, különösen pedig az elmúlt 24 órában a Ford Alapítvány, Soros György, Michael Bloomberg és Jedd Bezos által pénzelt szervezetek intenzíven követelik, hogy szedjék le a képernyőről a műsort. Rámennek a hirdetőinkre és azokra a cégekre, amelyek a műsort a nézők otthonába eljuttatják” – fogalmazott Carlson.

Mi több, Carlson arról is beszélt, hogy Soros nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A műsorvezető ezt abból vezette le, hogy az amerikai külügy rendezett egy online konferenciát, amelynek témája az volt, hogy a rasszizmus nemzetbiztonsági kockázat. A rendezvényen felszólalt a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) egyik igazgatója is, Tom Perriello is.

„Ha őszintén összegezzük a nemzetbiztonsági kockázatokat, amelyekkel szembenézünk, Soros György is valahol ott lehet a listán. Soros György gyengíti az országot. Bocsánat, de ez igaz: több országot is meggyengített” – fogalmazott, példaként említve, hogy a spekuláns például bedöntötte a brit fontot, vagy hogy Thaiföldön is voltak kétes ügyletei.

Világosan látszik, hogy Soros Györgynek nem tetszenek Tucker Carlson őt érő kritikái.

Az OSF által támogatott MoveOn nevű szervezet honlapján fut egy petíció, amelynek címe: „Állítsuk meg Tucker Carlsont – Fehér felsőbbrendűségű agenda a Fox News-on” (Stop Tucker Carlson – White Supremacist Agenda on Fox News).

„Állítsuk meg Tucker Carlsont abban, hogy támogassa és terjessze a Fox Newsnak a fehér felsőbbrendűséget hirdető narratíváját. Szembesítsük a hirdetőket azzal, hogy ezt az agendát finanszírozzák”

– olvasható a petícióban, amelyet eddig 47 ezren írtak alá.

Azt is leírták, hogy „Tuckert le kell venni a képernyőről, a hirdetőinek pedig be kell fejezniük a gyűlölet finanszírozását”.

Az OSF honlapja szerint a MoveOn Civic Action

2019-ben 150 ezer dollárt,

2018-ban 50 ezer dollárt,

2016-ban 25 ezer dollárt kapott.

Soros attól sem riadt vissza korábban, hogy beleszóljon abba, ki jelenhet meg a csatornán és ki nem. Az egyik általa támogatott csoport azt követelte a Foxtól, hogy tiltsa Joe diGenovát, aki 2019-ben azt állította, hogy Soros irányítja az amerikai külügy nagy részét, illetve NGO-knak dolgozó FBI-ügynökök külföldi tevékenységét. Patrick Gaspard, a Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke azt állította, hogy ez nem igaz.

A Tucker Carlson elleni Soros-hadjáratból a Media Matters for America nevű szervezet is kiveszi a részét. Ezt 2004-ben hozták létre, 2010-ben Soros György 1 millió dollárt adományozott neki. Továbbá olyan Soros által támogatott szervezetek tűnnek fel mögötte, mint a Tides Foundation, a Democracy Alliance, a Moveon.org és a Center for American Progress.

A Media Matters a listázástól sem riadt vissza, 2018-ban összegyűjtötte, hogy mely vállalatok Carlson legnagyobb hirdetői.

Azonban úgy tűnik, Sorosék áskálódása Tucker Carlson ellen bukásra van ítélve. A népszerű műsorvezető Originals címen új műsort kap a FOX Nation online streaming platformon.

Borítóképünkön Tucker Carlson, a Fox News műsorvezetője