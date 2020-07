Elhatárolódott önmagától az időseket gyalázó momentumos

Magyarázkodásba kezdett a momentumos Kádár Barnabás, aki a napokban azzal vívta ki magának a figyelmet, hogy elvenné az idős emberek szavazati jogát, mivel azok Magyarországon és Lengyelországban sem tudják, hogy miképp kell a választásokon helyesen behúzni az x-et, és rendre a konzervatív erőket támogatják. Kádár őszinte megbánásának biztos jele, hogy – amint írta – rosszul fogalmazott korábbi bejegyzésében, bár az is lehet – gondolhatta –, hogy már megint a nyuggerek forgatták ki forradalmi gondolatait, szavait. Azt is fontosnak tartotta közölni, hogy a botrányt kiváltó közlése nem tükrözte pártja álláspontját.

„Helyesbítés: Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, akit megbántottam az alábbi bejegyzésemmel, amelyben rosszul fogalmaztam. Nem akartam az időseket megbántani, és – ahogyan az eredeti bejegyzésben is leírtam – nem szeretném az idősek szavazati jogát sem elvenni, sem korlátozni. Sokat tanultam saját szüleimtől és nagyszüleimtől, és tudom, hogy az idősebb generáció építette fel azt az országot, amiben én is élek és amelyet szeretek. Különösen sokat jelent számomra az egyetlen élő nagymamám, aki végigdolgozta az életét és két férjet is elsiratott. Tőle tanultam meg a munka tiszteletét és a kitartást, és bár tudom, hogy az előző bejegyzésemből nem feltétlenül látszik, de végtelenül tisztelem az ő és korosztálya élettapasztalatát. Fontos, hogy a korábbi bejegyzésem nem tükrözte a Momentum álláspontját. A párt továbbra is azon fog dolgozni, hogy minden korosztálynak valódi képviselet nyújtson, és demokratikus keretek közt leváltsa a NER-t, ami meggyőződésem szerint idősnek és fiatalnak egyaránt közös érdeke”

– írta újabb bejegyzésében Kádár Barnabás. A Pesti Srácok szerint az „őszinte megbánás” másik biztos jele, hogy az új poszt alatt még mindig ott virít a régi, az idősektől a szavazati jogot megvonni kívánó eredeti gondolatsor. Elvetemültebb olvasóinknak ajánljuk a Momentum Reményének másik bemutatkozását, amelyből kiderül, hogy ő egy igaz magyar ember, mert meg tudja különböztetni a gulyást a pörkölttől. Az írásból kikövetkeztethető az a sajátságos lélektani állapot is, amely Kádárt jellemzi, és amely arra ösztönözte, hogy külföldről azért költözzön haza Magyarországra, hogy itt momentumos aktivista lehessen.