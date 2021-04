Elismerően nyilatkozott a magyar vakcinabeszerzésről a WHO európai igazgatója

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója elismerően nyilatkozott a magyar vakcinabeszerzésről – írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerda este közleményében.

Kifejtették:

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerda délután hivatalában fogadta Hans Klugét, a WHO európai regionális igazgatóját,

akivel a magyar oltóanyagbeszerzés mellett más egészségügyi kérdésekről is tanácskoztak.

A közleményben idézték a WHO regionális igazgatóját, aki elmondta: nagyra értékeli Magyarország és a WHO közötti kapcsolatot, és külön gratulált Magyarország helytállásához a világjárványban, kiemelve: a magyar kormány „életmentő eszközként tekint az oltóanyagokra és nem geopolitikai eszközként kezeli azt”.

Hans Kluge úgy fogalmazott:

páneurópai megközelítésre van szükség, a lehető legtöbb oltóanyagnak kell rendelkezésre állnia és azt megfelelően szétosztani, és hozzátette: nagyra értékeli Magyarország összefogását a környező országokkal.

Az Emmi kitért arra is, hogy az Egészségügyi Világszervezet várhatóan április 26-án adja ki a Sinopharm, egy héttel később pedig a Sinovac oltóanyagról szóló értékelését. Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO küldöttsége pedig most tartózkodik Moszkvában a Szputnyik értékelése érdekében.

Kásler Miklós részletesen beszámolt a Covid elleni védekezés eszközeiről és Magyarországnak a járvány három hullámában való küzdelméről. A brit variáns terjedésről azt mondta: az nagyon gyors volt, és világossá vált, hogy csak epidemiológiai eszközökkel, szigorításokkal nem lehet kezelni, ezért döntött Magyarország az oltóanyag mielőbbi beszerzése mellett.

A miniszter a beszélgetés során azt is elmondta:

az öt nemzeti program végrehajtása töretlenül zajlik és folyamatban van egy hatodik, járványügyi program kidolgozása is.

A rák elleni küzdelemmel kapcsolatosan a WHO regionális igazgatója hangsúlyozta a gyógyítás és a megelőzés fontosságát, ebben kiemelt szerepet játszik az alapellátás, és ennek kapcsán elismerően szólt a magyar orvosi béremelésekről. Kásler Miklós az egyeztetésen kiemelte:

„a WHO irányelveinek követése mindig fontos volt az egészségügyi kormányzat számára, mert politikamentességre és pártatlanságra törekszenek”.

A látogatás végén Kásler Miklós beszámolt a magyar Onkológia Akadémia és az Európai Onkológiai Társaság jó kapcsolatáról, amit az is bizonyít, hogy Magyarország sikeresen kapcsolódott be több programjukba is.

„A jövő feladata, hogy a térség homogén egységgé váljon ezen a területen, hogy sikeresen tudjon bekapcsolódni nyugati kutatásokba és alapokba”

– idézte az Emmi közleménye a minisztert.