Erőn felüli segítséget nyújt az üldözött keresztényeknek Magyarország

Saját segélyprogrammal és ösztöndíjakkal is támogatjuk a háború dúlta országot.

Negyedik alkalommal rendezett adománygyűjtő konferenciát az Európai Unió Szíria megsegítésére. A nemzetközi közösség csaknem 7,7 milliárd dollárt adott össze, ami azonban elmaradt a várakozásoktól – számol be a Magyar Nemzet.

Magyarország idén több mint 36 millió dollárt, 2021-re és az azt követő évekre pedig további 37,4 millió dollárt ajánlott fel azon az adománygyűjtő konferencián, amelyet az Európai Unió szervezett Szíria és a szíriai menekülteket befogadó környező államok megsegítésére. Az idén negyedik alkalommal – ezúttal a világhálón – megrendezett eseményen összesen 7,7 milliárd dollárt kalapoztak össze. A legbőkezűbb donorok 2,3 milliárd euróval az EU intézményei voltak, de külön-külön a tagállamok is tettek felajánlásokat. Németország 1,8 milliárd dollárt, Franciaország csaknem egymilliárdot adott; a sorban az Egyesült Államok (696 millió dollár), az Egyesült Királyság (369 millió) és Dánia (105 millió) következik.

Hazánk hozzájárulása méretéhez és gazdasági erejéhez mérten kiemelkedik a donorok közül, számos nyugati országnál is bőkezűbbnek bizonyult. A harmadik donorkonferencia pénzügyi beszámolója szerint Magyarország már tavaly sem fukarkodott: 14 millió dollárt ajánlott fel, amit maradéktalanul ki is fizetett, sőt felül is teljesített.

Magyarország számára kiemelten fontos a közel-keleti térség stabilitása az illegális migráció visszaszorítása miatt. Álláspontunk szerint segíteni kell a szíriaiak helyben maradását illetve hazatérésüket, otthonaik újjáépítését – indokolta a döntést Magyar Nemzetnek a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A magyar kormány régóta hangoztatott alapelve, hogy a segítséget kell odavinni, ahol baj van, nem a bajt idehozni. Ennek szellemében tavaly részben diplomáciai képviseletünket is újranyitottuk Damaszkuszban.

A Hungary Helps keretében jelentős segítséget nyújtottunk a szíriai keresztény közösségeknek – a háború előtt az ország lakosságának tíz százaléka, mintegy 2,3 millió ember volt keresztény –, lerombolt lakóépületek, közösségi terek felújítását is támogattuk. Ezenkívül a Stipendium Hungaricum-ösztöndíjprogram egyre több szíriai diáknak teremt lehetőséget, hogy Magyarországon tanulhasson. Míg a 2016/17-es tanévben még csak 66, évről évre emelkedve, a 2019/20-asban már 530 szíriai fiatal kapott továbbtanulási lehetőséget.

Szíria újjáépítésének költségét 250 és 400 milliárd dollár közé szokták becsülni. Ez az összeg sokszorosa lenne még az ország háború előtti bruttó hazai termékének is. Azóta pedig a helyzet még rosszabbra fordult. Az új, szigorúbb amerikai szankciók, a koronavírus-járvány, a korrupció és belpolitikai csatározások, a Közel-Kelet pénzügyi központjaként számontartott Libanon összeomlása még jobban padlóra küldte a gazdaságot. Az ENSZ becslései szerint 11,1 millióan szorulnak humanitárius segítségre, 6,5 millióan nem jutnak elég ételhez, és több mint 12 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására, ami újabb migrációs hullámhoz vezethet.