Felduzzasztanak egy folyót a migránsok ellen a görögök

Amióta több tízezer migráns jelent meg a török-görög határnál egyre nagyobb figyelem irányult az Evrosz folyóra – írja a V4NA hírügynökség. A bevándorlók ugyanis, ha nem csak a szárazföldön, hanem a folyón keresztül is megpróbálnak bejutni az Európai Unió területére.

Görögország kérésére Bulgária hétfőn megnyitotta a területén található ivaylovgradi gátat, amely hatására lényegesen megnőtt az Evrosz vízszintje.

I can’t recall being so happy just watching water flow!

This is the mighty Bulgarian Ivaylovgrad dam!

🇧🇬🤝🇬🇷#IStandWithGreece#Greece_under_attack pic.twitter.com/y2mVeQfCw9

— The Duke (@john_wayne_gr) March 11, 2020