Felelőtlen döntésekhez vezetett Karácsony népszerűség-hajhászása

Karácsony Gergelynek a járvány elleni védekezés helyett fontosabb a népszerűség-hajhászás – jelenti ki elemzésében Deák Dániel annak kapcsán, hogy a főpolgármester a harmadik hullám kellős közepén nyitotta meg a pesti rakpartot a gyalogosok előtt, így a tömegek ellepték a Duna-partot. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Karácsony Gergelynek vélhetően már kizárólag a baloldali előválasztás lebeg a szeme előtt, hiszen az információk és nyilatkozatok szerint jó eséllyel indulni fog a baloldali miniszterelnök-jelöltek versenyében.

Egyre többen szólalnak fel és fejezik ki felháborodásukat amiatt, hogy Karácsony Gergely a harmadik hullám kellős közepén nyitotta meg a gyalogosok előtt a pesti rakpartot, aminek hatására tömegek lepték el a Duna partját, és piknikhangulat alakult ki a környéken. Még az ismert toxikológus, Zacher Gábor is azt nyilatkozta az eset kapcsán, hogy „ennek meglesz a böjtje, sokan még mindig nem érzik át, hogy mennyire súlyos a helyzet” – idézi fel az elemzésében Deák Dániel. Mint írja, Karácsony Gergely ezzel a döntésével csak tovább súlyosbíthatja az így is igen rossz járványhelyzetet, de nem ez a főpolgármester első felelőtlen döntése.

Emlékezetes, hogy tavaly az első hullámban a budapesti idősotthonokban robbant be a járvány az elképesztően rossz higiéniai állapotok miatt, és mert a legalapvetőbb járványügyi szabályokat sem tartották be – hívja fel a figyelmet az elemző, hozzátéve: a baloldali főpolgármester akkor is tagadta a felelősségét, sőt a kormányra mutogatott. Végül a kormánynak és a honvédségnek kellett rendet tennie a fővárosi fenntartású idősotthonokban, fertőtlenítve az épületeket.

Deák Dániel az írásában arra is kitér, hogy ugyancsak nagy felháborodást váltott ki, amikor Karácsony Gergely a március 15-i hosszú hétvégén is tömegrendezvényre csábította a budapestieket, azonban az operatív törzs figyelmeztetése miatt végül le kellett mondania erről a tervéről. Az elmúlt egy év ismeretében tehát nem meglepő, hogy rendszeresen dilettáns döntéseket láthatunk a baloldali városvezetés részéről, a rakpart megnyitása is ebbe a sorba illeszkedik – jelenti ki Deák Dániel. Mindez azt mutatja, hogy

Karácsony Gergelynek a járvány elleni védekezés helyett fontosabb a népszerűség-hajhászás, hiszen azt a képet akarja festeni magáról, mint aki a szigorú kormánnyal szemben egy liberálisabb alternatívát képvisel.

Az elemző úgy véli, a főpolgármester szeme előtt ­vélhetően kizárólag a baloldali előválasztás lebeg, hiszen különböző információk és nyilatkozatok szerint jó eséllyel elindul majd a baloldali miniszterelnök-jelöltek versenyében. Ennek a felelőtlen népszerűség-hajhászásnak volt a része az is, amikor februárban és március elején az úgynevezett globális nyitási mozgalmakra rátelepülve a balliberális politikusok a szigorítások enyhítését követelték, majd ugyanezek a politikusok pár héttel később már azért támadták a kormányt, mert nem szigorított korábban – mutat rá az elemző.