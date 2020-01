Folytatja iraki tevékenységét az Ökumenikus Segélyszervezet

Biztonságban vannak a magyar szervezet Irakban dolgozó munkatársai.

– Az Irakban történt – többek között az észak-iraki Erbil térségét is érintő – rakétatámadások ellenére folytatjuk a térségben végzett munkánkat – közölte szerkesztőségünkkel szerdán az Ökumenikus Segélyszervezet, amely 2016 óta működtet állandó képviseletet Erbilben. – Az itt dolgozó három magyar és több mint húsz helyi munkatársunk biztonságban van – írták. A közleményből kiderül: a segélyszervezet folyamatosan monitorozza a kialakult biztonsági helyzetet, ennek során pedig mindenek elé helyezi a segélyprogramokat végrehajtó munkatársak biztonságát, fontosnak tartva ugyanakkor, hogy a családok ezreit segítő programjai folytatódjanak.

Megható animációs filmet közölt iraki munkájáról tavaly az Ökumenikus Segélyszervezet, amelyet idén is érdemes megtekinteni:

Az Ökumenikus Segélyszervezet egyedüli regisztrált magyar segélyszervezetként van jelen Irakban, és az elmúlt években meghatározó humanitárius szereplővé vált a térségben dolgozó nemzetközi szervezetek között, Erbil mellett Bagdadban és Qaraqoshban is működtet központokat. Projektjeinek jelentős része kurdisztáni területeken folyik, de az elmúlt években számos segélyprogramot indított iraki területeken is. Mint írták, utóbbiak végrehajtását jelenleg nagyban nehezíti a hónapok óta romló biztonsági helyzet. A segélyszervezet ugyanakkor kiterjedt helyi partnerszervezeti körrel végzi munkáját, amely a kritikus biztonsági időszakokban is lehetővé teszi a segélyprogramok folytatását – tették hozzá.

Így tud segíteni a magyar szervezet Az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi és magyar kormányzati – a Hungary Helps Program keretében nyújtott – forrásokból, valamint egyházi és magánadományozói támogatásokból valósítja meg iraki segélyprogramjait. 2003-ban indult első segélyakcióit követően jelenléte 2014-től vált folyamatossá, 2016-ban pedig állandó képviseletet is nyitott a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával az iraki kurdisztáni Erbilben. Az elmúlt években lakóházak, iskolák, kórházak, vízhálózatok felújításával, illetve képzési és fejlesztési programokkal segítette a háború miatt elmenekült családok visszatérését és helyben boldogulását. A kedvezményezett célcsoportok közül kiemelkedtek a különböző kisebbségek, köztük a keresztény közösségek. Az Ökumenikus Segélyszervezet iraki humanitárius szerepvállalása során eddig összesen közel kétmilliárd forint értékben nyújtott segítő kezet több mint 66 ezer, háborútól szenvedő rászorulónak.

Borítókép: Iskolába igyekvő gyerekek az iraki Moszul romjai között