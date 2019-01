Fontosabb a gyermekek jövőjénél a PDSZ politikai érdeke?

Az elmúlt hétvégén zajlott tüntetésen az egyik pedagógus szakszervezet, a PDSZ vezetője bejelentette, hogy ők is csatlakoznak az egyelőre szervezés alatt álló január 19-i megmozduláshoz. Fontos tudni, hogy ezen a napon tartják a középiskolákban a központi írásbeli felvételiket is, így a hír meglehetős riadalmat keltett az érintett családokban.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a felvételiket veszélyeztető akcióról szólva a Hír TV-ben kiemelte, hogy

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) vezetőire utalva ugyanakkor megjegyezte:

Ennek jelét látta abban is, hogy ezek a szakszervezetek egy nyíltan pártpolitikai összefogás részeként tüntettek az elmúlt időszakokban, s korábbi szokásukkal ellentétben most nem voltak annyira kényesek arra, hogy a szakszervezet az nem pártpolitika, így nem zavarta őket az sem, hogy pártzászlók előtt és pártzászlók mögött tüntetnek.

„Mi mindent meg fogunk tenni, hogy minden zavartalanul menjen az iskolákban: ezt az előző években is sikerült megtenni, most is meg fogjuk tenni. Az meg a szakszervezetek belső ügye, hogy mennyire bíznak azokban a vezetőkben, akik nem az érdekképviselettel foglalkoznak, hanem azzal, hogy miként lehet a pártpolitikában valamilyen helyet foglalni, helyzetbe kerülni”