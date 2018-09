Francia közéleti személyiségek a papi pedofília kivizsgálását szorgalmazzák

Parlamenti vizsgálóbizottság felállítását indítványozta szombaton közzétett röpiratában a papi pedofília feltárására több közéleti személyiség Franciaországban, köztük több áldozat és két volt kormánytag is.

„Az igazságszolgáltatási eljárások mellett, amelyek lehetőséget adnak az egyéni bűncselekmények és bűnök feltárására, csak egy parlamenti bizottságnak áll módjában a múlt feltárása, hogy a történtek ne ismétlődhessenek meg újra” – áll a röpiratban, amely jövő pénteken jelenik meg a Témoignage chrétien (Keresztény Tanúságtétel) című lapban.

A bizottság iratokat kérhetne be az egyháztól, és tájékoztathatná az igazságszolgáltatást azokról az esetekről, amelyekről a hatóságoknak még nincs tudomásuk

– érvelnek a röpirat szerzői.

A röpirat aláírói úgy vélik, más országokban jelentős eredményeket hozott, hogy olyan testületek foglalkoztak a papi pedofilbotrányokkal, melyek függetlenek az egyháztól. Rámutatnak, hogy Ausztráliában, az Egyesült Államokban és Írországban felállított vizsgálóbizottságok leplezték le „a felelős, vagyis érseki szinten szervezett hazugságok rendszerét”.

„Országunkban ma a katolikus egyház megelégszik azzal, hogy a pápa szavait ismételgeti anélkül, hogy a feltáratlan bűnök felderítése érdekében érdemi erőfeszítéseket tenne, nem is beszélve az intézményi és strukturális okaikról” – foglalnak állást a röpirat aláírói. „Véget kell vetni annak az óriási botránynak, melyet a katolikus hierarchia fülsiketítő hallgatása jelent” – teszik hozzá.

Az aláírók között több jogász is szerepel, és a röpiratot egy Domonkos-rendi szerzetes, Roselyn Bachelot-Narquin volt egészségügyi miniszter és a családügyi tárca korábbi vezetője, Laurent Rossignol, és az áldozatok mellett eddig is kiálló Pierre Vignon atya is támogatásáról biztosította.