Gajda Pétert isteníti Kunhalmi Ágnes

Arról azonban nincs szó a bejegyzésben, Gajda Péter mesélt-e a haverjai, Lackner Csaba és Kránitz Krisztián fehér poros történeteiről.

Találkoztak, beszélgettek, minden szóba került, csupán a haverok mutyijai és a kábítószer nem. Kunhalmi Ágnes a Facebook-oldalán épp csak nem avatta szentté a kispesti polgármestert – írja a 888.hu.

Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő ma kiruccant Kispestre, ahol párttársával, a helyi polgármesterrel találkozott. A politikus Facebook-oldalán kezdte isteníteni Gajda Pétert.

Ma reggel Gajda Péterrel találkoztam, aki nemcsak az egyik legjobb polgármester, de az utóbbi évek egyik legsikeresebb baloldali, MSZP-s politikusa is

– írta Kunhalmi.

A beszámoló szerint Gajda mesélt neki egészségügyi fejlesztésekről.

Öröm volt hallgatni Pétert, minden szaván átsüt az elkötelezettség a kispestiek felé

– írta.

Arról azonban nincs szó a bejegyzésben, hogy

Gajda Péter mesélt-e a haverjai, Lackner Csaba és Kránitz Krisztián fehér poros történeteiről.

Épp a minap a 888 hozott nyilvánosságra újabb felvételeket a kispesti vagányokról, amelyben Lackner Csaba a polgármestert „nagyon nagy játékosnak” nevezte, és elmondta azt is, hogy Gajdát értesítették Kránitz drogozásáról.

„Mert a Gajda nagyon nagy játékos volt. Gajda nem mondta el neki, hogy tudja. Hallod?! Képzeld el, hogy nem mondta el! És a Kránitz nem tudja, hogy a Gajda tudja. És – hallod – ez ilyen szempontból nekem szimpi. Mert lehet, hogy ő az elmúlt időszakban, baszd meg, több pénzt rakott zsebre, de ezek szerint nem mellette van.”

Az sajnálatos módon a beszélgetés szövegkörnyezetéből nem derül ki, hogy a két érintett személy, Gajda Péter polgármester, illetve a kispesti vagyonkezelőt vezető Kránitz Krisztián közül ki az, aki „több pénzt rakott zsebre”.

Kunhalmi Ágnes esetleg erre is rákérdezhetett volna, ha már amúgy is ott járt. Az átláthatóság különben is nagyon fontos szokott lenni a baloldalnak