Gyurcsány után a Jobbik alelnöke fenyegette meg a jobboldali polgármestereket

Jobboldali, az ellenzékkel egyet nem értő polgármestereket fenyeget a Jobbik alelnöke a PestiTV birtokában lévő exkluzív hangfelvételen.

A PestiTV által nyilvánosságra hozott hanganyagból kiderül, Potocskáné Kőrösi Anita, a liberálissá lett Jobbik alelnöke azzal fenyegeti a Somogy megyei Somodor első emberét, hogy ha 2022-ben kormányváltás lesz, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy most milyen viszonyt ápolnak az ellenzékkel a 2024-ig hatalomban lévő településvezetők.

Potocskáné Kőrösi Anita egy somodori lakossági fórumon veszítette el a kontrollt és “ment neki” a község polgármesterének.

“2022-ben lesz egy választás, amikor az emberek el fogják dönteni, hogy mi felé megy az irány, ha itt váltás lesz, akkor nagyon nem mindegy, hogy kivel, milyen viszonyt ápol” – mondta Potocskáné Kőrösi Anita a somodori fórumon.

Nem ez az első eset, hogy durván és vállalhatatlanul fenyegetőznek az ellenzéki politikusok és az őket kiszolgáló újságírók. Volt itt már lámpavasazás, börtönözés, veretés, lövetés.

Korábban a Momentum szivárványszíneiben pompázó Szarvas Koppány Bendegúz örökített át valamennyit a Gyurcsány-párt szemkilövető forradalmiságából, aki lámpavasazással uszított a kormány koronavírus-járvány elleni intézkedései ellen a Facebookon.

Mint a 24.hu hangulatcikkét kommentálta: a fideszes fiúk megdolgoznak a lámpavasért.

Tavaly októberben Bereczky Tamás, a korábbi MSZP-s miniszterelnök, Medgyessy Péter volt tolmácsa hányt epét blogoldalán és buzdított fideszesek meggyilkolására, aki Tumblr-oldalán azt böfögte fel magából, hogy Tarlós Istvánt, Hassay Zsófiát és a “többi gazembert” is kövekkel kellene agyonverni, “hullájuk pedig jó lesz trágyának”.

Bereczky agresszióját a “csehszlovakkem”, alias Bőtös Botond is kedvelte, aki korábban az Átlátszóra és az Indexre is írt cikkeket, és azon véleményét is világgá kürtölte, hogy a fideszesek testét az árokpartról kellene fellapátolni egy IFA-ra.

Legutóbb Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke fenyegette meg a kommunista diktatúrát idézően a Kossuth-díjas Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház főigazgatóját egy Facebook-bejegyzésben. A bukott miniszterelnököt az bőszítette fel, hogy Vidnyánszky a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnöke lett.

Gyurcsány azzal fenyegetőzött, hogy földönfutóvá teszi a színigazgatót, ha hatalomra kerülnek, kirúgják, és elkobozzák a vagyonát.

„Amilyen az Adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Ezek nem finnyásak. Vidnyánszky Attila lett a Színművészeti ura. Kultúrharc a javából. Pusztuljon a nyitott, szabad művészet és kultúra! Jöjjenek a pártkatonák! Lehet így is. Most nincs mit tenni. Készülni kell. Vidnyánszky és társai addig maradnak, amíg Orbán. Utána buknak. Sőt! Minden értelemben földönfutók lesznek. Nem lesz árokbetemetés. Zárójel lesz. Levegőtlen világ azoknak, akik megölték a magyar szabadságot. Így van ez rendjén. Higgadtan, racionálisan, szárazon. Akik meg még egyensúlyoznak: ideje magatokra találni, felébredni, élni! Vagy küzdtök a hazaért, vagy cinkosok lesztek. Vagy-vagy” – fenyegetőzött Gyurcsány.

Gyurcsányék után Potocskáné is beállt a sorba.