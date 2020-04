Halálos méreg kerülhet a drogpiacra

Fentanil. Eredetileg szintetikus, erős fájdalomcsillapító, hatása miatt csak szigorú, kórházi orvosi felügyelet mellett alkalmazható. A drogkereskedők hamar rájöttek, hogy nem más, mint az eredetinél olcsóbb, mesterségesen előállított heroin, csak annál sokkal erősebb, éppen ezért sokkal veszélyesebb.

A fentanil Európában még nem nyert nagy teret − írja a Magyar Nemzet. Az elmúlt három évben az uniós, így a hazai drogpiacon is a fentanilnál gyengébb, kínai alapanyagból készült dizájnerdrogok szorították ki a heroint. A kereslet csökkent, így viszont a heroin olcsóbb lett.

A koronavírus veszélye miatt az ismert okokból leállt a kínai utánpótlás, kiürült a feketepiac drogkészlete. Az Europol felderítői szerint albán bűnözőcsoportok várnak arra, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet elmúltával újra beinduljon a feketegazdaság és kinyíljanak a határok.

A drog­üzlet is robbanni fog, miután megtelnek a közösségi terek, beindulnak a tömegrendezvények.

Az albán maffia ipari mennyiségű mákot vásárolt fel olcsón, hiszen nem volt felvevőpiac. A felderítés szerint

Az albánok – akik fentanilt is szereztek – erősek, szervezettek, a háttérben teljes térnyerésre készülnek a járványveszély miatt kicsit elkényelmesedett európai bűnözők frontján.

A rendőrök már most kiemelt figyelemmel kísérnek minden Albánia felől érkező kamiont, a kockázatelemzés a határok megnyitása után a belépő albán magánszemélyekre is kiterjed majd.

A magyar nyomozók szerint egyelőre csak olyan hírek vannak, hogy az albánok tranzitútvonalként vették számításba a drog terítésé­ben Magyarországot. Mivel a hazai kábítószerpiacot a kontinens nyugati részéből látják el, borítékolható, hogy itt is felbukkanhat az albán heroin, a fentanillal kevert halálos méreg. A magyar rendőrség képben van, együttműködve a tagállamok bűnüldöző szerveivel mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák azt, hogy az albán maffia megmérgezze Európát.

Félt az anyagtól

2018 szeptemberében találtak egy interneten, Kínából megrendelt csomagot, amelyben 506 gramm fehér por volt, a vegyész szakértők szerint fentanil. A megrendelőket, egy 24 éves budapesti férfit és egy 32 éves nőt azonosította a rendőrség, elrendelték körözésüket; a gyanúsítottak ezt meglátva önként jelentkeztek a rendőrségen. Akkor új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt indult ellenük eljárás. A fentanil azóta már felkerült a kábítószerek nemzetközi listájára.

Valószínűleg ennek a párosnak egy korábbi szállítmányát is árulta az a józsefvárosi férfi is, akit 2018 októberében fogtak el a VIII. kerületi nyomozók. A 31 éves O. Richárd azóta jogerős börtönbüntetését tölti, állítása szerint annyira félt az ismeretlen, méregerős anyagtól, hogy egy részét meg is semmisítette, hozzá sem mert nyúlni. A Nemzeti Nyomozó Iroda mobil vegyi bűnügyi technikai laborjának szakértői és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyes anyag mentesítésére kiképzett egysége vegyvédelmi védőfelszerelésben kutatta át a lakását, ahol megtalálták az ismeretlen, veszélyes drogot.