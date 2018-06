Helyreállítják a katonai forródrótot a két Korea között

Ez újabb fontos lépés a két ország közötti kommunikáció megújításában.

Dél-Korea és Észak-Korea megállapodott, hogy a lehető leghamarabb helyreállítják a két ország közötti katonai kommunikációs csatornákat – jelentette be hétfőn a szöuli védelmi minisztérium. A tárca közlése szerint a két Korea erről egy ezredesi szintű tanácskozáson egyezett meg a dél-koreai Padzsu városban. A felek egyetértettek abban, hogy a katonai kommunikációs csatornák felújítása a legsürgősebb feladat annak érdekében, hogy a gyakorlatban is megvalósulhasson mindaz, amiben Mun Dzse In dél-koreai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető április végén Panmindzsonban megállapodott.

A felek először a nyugati régióban normalizálják a katonai „forródrótokat”, illetve tovább egyeztetnek a keleti térség kommunikációs csatornáinak helyreállításáról. Ez utóbbiak 2013-ban teljesen megrongálódtak egy erdőtűz következtében.

A két ország továbbá folytatja a levélváltást más katonai kérdésekről, az esetleges újabb katonai tanácskozások menetrendjéről is – tette hozzá a szöuli minisztérium.