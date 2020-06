Hiába menekül az MSZP a kínos videója elől

Sem az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), sem a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, sem az Állami Egészségügyi Ellátóközpont nyilvántartásában nem szerepel az MSZP videójában mentőtisztként nyilatkozó nő, aki Korózs Lajos szocialista országgyűlési képviselővel beszélget a koronavírus miatt a kormány által elrendelt kórháziágy-előkészítések vélt áldozatairól.

Ismét a 2013-as bajai álvideóhoz hasonló hírhamisítási botrányba keveredett az MSZP. Vasárnap délután jelent meg az a drámai hangú kisfilm a párt Facebook-oldalán, amelyben Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának elnöke az Országos Mentőszolgálat belvárosi központja előtt arról beszél, örül, hogy megadatott neki, hogy megismerhette Németh Athinát, „ezt a nagyszerű asszonyt”, aki éjjelente mentőtisztként tevékenykedett, nappal pedig tíz, „kórházakból kidobott” beteg hospice-ellátását végezte – írja a Magyar Nemzet.

A parlament tegnapi ülésén Tóth Bertalan (MSZP) napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy számos tragikus történet kering az ágyfelszabadítások miatt, példaként egy 33 éves édesanya halálát hozta fel.

Válaszában Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára megemlítette az MSZP Facebook-oldalán megjelent propagandavideót, és közölte: a Németh Athinaként bemutatkozó nő semmilyen egészségügyi dolgozói adatbázisban nem szerepel, korábban sem mentőtiszt, sem egészségügyi szakdolgozó nem volt. Az OMSZ is cáfolta, hogy a nő a munkatársuk lett volna. „Ne állítsanak valótlanságokat, itt egyértelműen erről van szó” – szólította fel az MSZP-t Rétvári Bence a videóval kapcsolatban. „Sikeres volt a magyar védekezés, ne próbálják ilyen történetekkel lejáratni az egészségügyben dolgozók valós teljesítményét” – tette hozzá.

❗️HAMIS LÁTSZATOT KELTHETETT, NINCS KÖZE AZ OMSZ-HOZ❗️Felháborodást váltott ki a mentődolgozók közt egy internetre… Közzétette: Országos Mentőszolgálat – 2020. június 8., hétfő

Az OMSZ elhatárolódó közleménye után a rejtélyes hölgy már a Samaritanus Mentőszolgálat dolgozójának vallotta magát, ám hamar kiderült, hogy ez sem igaz. „A nő nem áll/állt szolgálatunk alkalmazásában. Szolgálatunk elhatárolódik a riportban elhangzottaktól és a megszólaló személyétől is” – tette egyértelművé a Samaritanus Mentőszolgálat.

KAMU MENTŐTISZT!Valótlan állítás, hogy a hétvégén nagy felháborodást kiváltó riportban szereplő N. Athina az Országos… Közzétette: ASU Samaritanus Mentőszolgálat – 2020. június 8., hétfő

A Magyar Nemzet érdeklődésére Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke megerősítette, hogy ilyen vagy hasonló nevű tagjuk nincs, és Németh Athina az Állami Egészségügyi Ellátóközpont alap- és működési nyilvántartásában sem található. „Pedig ebben mindenkinek szerepelnie kell, aki Magyarországon az egészségügy bármely területén tevékenykedik. Ahhoz pedig, hogy nyilvántartásba vegyék, kötelező a MESZK-tagság” – húzta alá az elnök.

A lap telefonon érte utol Németh Athinát, aki azt mondta, hogy egészségügyi végzettségét Németországban szerezte, és egy német tulajdonú magán-mentőtársaság alkalmazottja, ám hogy melyiknek, azt nem árulta el. Kérdésükre azt válaszolta: munkáltatója nem kívánja megerősíteni, hogy valóban velük áll munkaszerződésben. A nő története hónapok óta kering ellenzéki körökben, a Klubrádióban már április végén megszólalt az állítólagos ápoló, később feltűnt például Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán, ahol a most is előadott történetet tartalmazó kommentekben támadta a kormányt, egyben felajánlva, hogy otthoni ápolást nyújt azoknak, akiknek el kellett hagyniuk a kórházakat a járvány kapcsán meghozott intézkedések miatt.

Az esettel kapcsolatban szerették volna megismerni az MSZP véleményét is, ám Korózs Lajos kinyomta a telefonját, Bangóné Borbély Ildikót és a párt sajtóosztályát pedig nem tudták elérni. Korózs Lajostól azt szerette volna a Magyar Nemzet megkérdezni, hogy ha minden rendben volt az ominózus videóval, miért tüntették el?

Az MSZP ugyanis időközben eltávolította a videót, majd így reagált a közösségi oldalán: „A videóban nyilatkozó hölgy mentősként dolgozik egy magánszolgáltatónál. Egy olyan cégnél, amely már az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt is hosszú évek óta együttműködött az Országos Mentőszolgálattal. Sőt a koronavírus elleni harcban a napi munkájukat az OMSZ koordinálja. Maga a mentőszolgálat is elismeri, hogy a betegszállítók is részt vállalnak és segítik az OMSZ életmentő munkáját. Így az érintett hölgy is.” Az ügy érdekessége, hogy később ezt a közleményt is törölték.

Az eltávolított MSZP-s videót itt megtekinthetik:

Az elmúlt években az ellenzék sorban közölt hamis vagy félrevezető videókat. A 2013-as bajai időközi választáson az MSZP a kormánypártok szavazatvásárlásáról közölt videót, de csakhamar kiderült, Kőrös Gusztáv solti cigány kisebbségi képviselő – aki egyébként a Gyurcsány Ferenc vezette DK tagja volt – a film készítője. Az utóbbi hetekben pedig sorra készültek olyan videók Szabó Tímea (Párbeszéd) és Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) Facebook-oldalára, ahol állítólag a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt elhunytak rokonait interjúvolták meg az ellenzéki képviselők.

Az is emlékezetes volt, amikor az ellenzéki képviselők megpróbáltak az MTVA székházába betörni, és ott a már említett Bangóné instruálta társait, hogy lehetne még drámaibb mobiltelefonos felvételeket készíteni az őket ért állítólagos bántalmazásokról.

Borítókép: képkivágás az MSZP videójából