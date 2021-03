Hiányos a magyar sajtószabadságról szóló jelentés

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felajánlja segítségét az Európa Tanácsnak, a jelentésből ugyanis hiányzik, hogy baloldali politikusok újságírókat fenyegetnek.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség megütközéssel vette tudomásul, hogy az Európa Tanács a most kiadott, a magyar sajtószabadságról szóló jelentésének elkészítése során minden jel szerint teljesen egyoldalúan tájékozódott, így megállapitásai is sajnálatosan egyoldalúak lettek – számol be a Magyar Nemzet.

– A Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) ezennel felajánlja Dunja Mijatovics biztos asszonynak, hogy szívesen segít a testületnek egy objektív vizsgálat elkészítésében, s megfontolásra ajánl olyan szempontokat is, amelyek egyelőre elkerülték a figyelmét

– adta hírül a szervezet.