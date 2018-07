Igazoltatásnak indult, emberölés lett a vége

A rendőrség kedd este fél 9 órakor megállított egy gépkocsit igazoltatás céljából a város Breuil nevű egyedében, miután a sofőr nem volt bekötve. A 22 éves Aboubakar F. a belügyminisztérium tájékoztatása szerint nem volt hajlandó magát igazolni, miközben a rendőrök a gépkocsi rendszáma alapján megállapították, hogy a járművet egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos nyomozás miatt keresi a nantes-i bűnügyi rendőrség.

s tolatás közben nekiment egy rendőrnek, aki a térdén könnyebben megsérült. Egy másik rendőr ekkor tüzet nyitott a sofőrre, akit a nyaki ütőerén ért a lövés, és a férfi rendőrségi források szerint a kórházba szállítás közben életét vesztette.

A szemtanúk a francia sajtónak azonban

azt állítva, hogy a rendőri válasz láthatóan túlzott volt. A Le Monde című napilap és a francia hírtelevíziók által megkérdezettek tanúk azt állítják, hogy a férfi a gépkocsival egy falnak tolatott, s

A tanúk azt is állították, hogy a férfi a menekülési kísérlet közben nem gázolt el senkit, illetve, hogy a helyiek próbálták újraéleszteni, miután a rendőrök percekig vártak, mielőtt riasztották volna a mentőket.

A hivatalos tájékoztatás szerint a férfi este fél 12 órakor halt meg a kórházba szállítást követően.

Aboubakar F. a Párizshoz közeli Garges-les-Gonesse településen született, 2015. június 15. óta elfogató parancs volt ellene érvényben egy csoportosan elkövetett lopás miatt. A szemtanúk szerint a férfi egy ideje Breilben, a családjánál élt. Ebben a nantes-i elővárosban hetek óta feszült a hangulat. Májusban többször is lövések dördültek helyi bandák közötti leszámolások során, június 28-án pedig egy épületre lőttek rá és egy ablakban egy kamasz a kezén könnyebben megsérült a szétrepedt ablaküvegtől. Az esetet követően a kerületben megerősítették a rendőrségi készenlétet.

Az igazoltatás során meglőtt férfi halálhírét követően három városrészben, Breil mellett Malakoffban és Dervallieres törtek ki zavargások, amelyekben mintegy száz helyi fiatal vett részt. A belügyminisztérium összesítése szerint

s a rendőröket több helyen megdobálták.

Az Ouest-France regionális lap helyszíni tudósítása szerint

akik ellen mintegy kétszáz rohamrendőrt, illetve csendőrt mozgósítottak a hatóságok. Erősítés érkezett a szomszédos Rennes, Saint-Nazaire és Angers városokból is. A rend szerda hajnali 3 órára teljesen helyreállt valamennyi városrészben.

🆘‼👮‍♂️🔥 #France: violent unrest in the district #Breil in #Nantes, after a police-check allegedly a suspect was shot by policemen. This was followed by massive riots of the usual suspected migrants. pic.twitter.com/vCiFGd2ASl

