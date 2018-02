Jól vizsgázott a vörös kód intézménye

A rendkívüli hideg miatt szombaton kiadott riasztás óta több mint harminc hajléktalan embert nem a számukra fenntartott, hanem más típusú szociális intézményekben helyeztek el - mondta el a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár kedden budapesti sajtótájékoztatóján.

Czibere Károly közölte, az elmúlt három napban 154 utcán élő embert helyeztek el hajléktalanszállón, 33 pedig más típusú intézményben kapott helyet speciális szükségletei miatt. Az államtitkár elmondta azt is, hogy háromszor annyi – szombaton, vasárnap és hétfőn összesen mintegy 1100 – hívás érkezett a diszpécserközpontokba, mint az átlagos napokon.

Czibere Károly a sajtótájékoztatón megköszönte a lakosságnak, hogy figyel a rászorulókra.

Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumi elnöke hozzátette: a vörös kód intézményének köszönhetően hat kihűléssel veszélyeztetett nem hajléktalan embernek is találtak fűtött helyet. Előfordult olyan eset is, hogy hajléktalan emberek maguktól mentek be idősotthonba, és ott be is fogadták őket.

Lőrincz Norbert közölte: az észak-magyarországi és az észak-alföldi régióban száz százalék feletti kihasználtsággal működnek a hajléktalanokat ellátó intézmények. Országos szinten 92 százalékos ez az arány, valamivel több mint 300 hely van még a hajléktalanellátóknál.

Szólt arról is, hogy szinte mindegyik nappali melegedő száz százalék feletti kihasználtsággal működik, a közalapítvány budapesti Szobi utcai, 140 személyes melegedőjében 170-190 ember is megfordul naponta.

A rendkívüli hideg miatt szombat déltől vörös kód riasztást léptettek életbe. Ennek az a lényege, hogy ilyenkor adott esetben a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk hajléktalan embereknek.

Borítóképünkön az otthontalanokat segítő Menhely Alapítvány 24 órában működő krízisautó szolgálatának munkatársa mozgássérült hajléktalan férfinak segít a főváros X. kerületében.

MTI Fotó: Balogh Zoltán