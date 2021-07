Van még mit javítani az uniós Covid-igazolványok rendszerében

Ma lépett életbe az egész Európai Unióra kiterjedő Covid-igazolványok alkalmazása, azonban számos ország technikailag még nem áll készen a zökkenőmentes utazás biztosítására. Brüsszel a nemzeti hatóságok kezébe helyezte az igazolványok kiállításával kapcsolatos döntéseket, viszont

– számol be róla a Magyar Nemzet.

Az új rendszer értelmében a mai naptól minden tagállamnak el kell fogadnia a papíralapú igazolásokat, melyekre összesen három darab QR-kód kerülhet, ezek leolvasásával a hatóságok olyan információkhoz juthatnak hozzá, hogy az érintett személy átesett-e a betegségen, kapott-e oltást és van-e negatív PCR- vagy antigéntesztje. A Magyar Nemzet azonban úgy értesült, a német hatóságok például a betegségen átesetteknél továbbra is ragaszkodni fognak a negatív PCR-tesztek meglétéhez a beutazás során.

A lap megkeresésére a Koronavírus Sajtóközpont közölte: „Magyarország, miután elsőként vezette be a védettségi igazolványt és az oltást igazoló applikációt, július elsejétől bevezeti az uniós védettségi igazolás bemutatásához szükséges fejlesztéseket is.” A szervezet hozzátette: „A részletekről hamarosan tájékoztatják a lakosságot.”

Az elmúlt hónapokban egyébként már több államban megkezdődött az uniós okmányok kiállítása, ez idáig azonban csak tesztüzemben működtek. Elsőként Csehország, Dánia, Németország, Görögország, Horvátország és Lengyelország állított ki ilyen jellegű dokumentumokat június elején.

Az Európai Bizottság oldala szerint az ingyenesen elérhető igazolványt azok a személyek kaphatják meg digitális vagy papíralapon, akik kaptak koronavírus elleni oltást, negatív teszteredménnyel rendelkeznek vagy felgyógyultak a betegségből.

The European Union's Digital #COVIDcertificate framework to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic is to come into effect on Thursday.https://t.co/yEfZI8iSqg

— Firstpost (@firstpost) June 30, 2021