Karácsony pártja megtiltaná a nyugdíjasoknak, hogy használják a tömegközlekedést

A Párbeszéd hétfőn tizenegy pontos járványügyi javaslatcsomagot nyújtott be az Országgyűlésnek. A javaslatot Szabó Tímea frakcióvezető, társelnök írta alá.

A Párbeszéd drasztikus intézkedéseket akar: javaslatuk elfogadása esetén például olyan szigorú feltételekhez kötnék a tömegközlekedés használatát, hogy a nyugdíjasok ezt nem tudnák igénybe venni. A helyenként abszurd felvetések azért is furcsák a baloldali politikustól, mert nem is olyan régen még bagatellizálta a járványt – számol be az Origo.

Hétfőn került fel a parlament hivatalos oldalára a Párbeszéd járványügyi csomagja, annak részleteit sajtótájékoztatóján ismertette Szabó. Ezt megelőzően Korózs Lajos szocialista képviselővel akciózott: mint ismert, az MSZP-s politikus korábban egy álmentőst felhasználva, kamuvideóval, hírhamisítással próbálta meg lejáratni a kormány járványügyi intézkedéseit.

Korlátoznák az idősek utazási lehetőségeit

A javaslatcsomag mind a tizenegy pontja feltűnően szigorú, amiből az következik, hogy a baloldali párt jól láthatóan Magyarország bezárkózását szeretné elérni. Mind közül az ötös pont a legdurvább, ami egész pontosan így hangzik:„A kormány rendelje el, hogy a tömegközlekedés csak munkába járáshoz, valamint idősgondozáshoz, gyermekek gondozása érdekében legyen igénybe vehető, vagy akkor, ha élelmiszerbolt, gyógyszertár ötszáz méteren belül nem elérhető, s csak azon esetekben, ha egyéni közlekedés igénybevételére nincs mód.”

Érdemes ízlelgetni Karácsony Gergelyék felvetését: azzal, hogy a tömegközlekedést csak

munkába járáshoz,

idősgondozáshoz,

gyermekgondozáshoz, illetve

ötszáz méteren belül nem elérhető élelmiszerboltok, gyógyszertárak eléréséhez, és

egyéni esetekben

lehetne használni, általában véve erősen korlátoznák a közösségi járművek használatát. Mivel a „kivételek” többsége nem érinti az idősebb korosztályt (kivéve, ha nincs gyógyszertár vagy élelmiszerbolt 500 méteres közelségben, de ez a nagyvárosokban ritka), így Karácsonyék azt szeretnék elérni, hogy

a nyugdíjasok ne használhassák a tömegközlekedést – értékelt az Origo.

Nem ez volt az egyetlen nehezen értelmezhető javaslat a Párbeszéd részéről: az egyik ponttal például betiltanák a magánrendezvényeket és a középiskolák és egyetemek esetében visszahoznák a távoktatást – írja a lap.

Korábban jelentékteleníteni próbálták a járványt

„A járvány alatt többen haltak meg a kórházi ágyak kiürítése miatt, mint ahányan magában a járványban meghaltak” – ezt Szabó Tímea mondta májusi parlamenti felszólalásában. Pár mondattal később pedig egészen odáig ment, hogy „teljesen feleslegesnek” minősítette a kormány megelőző lépését, mert szerinte a klímaváltozás az igazán veszélyes. A vírus veszélyességéhez ekkor még szkeptikusan viszonyuló Szabó tehát erősen bagatellizálta a koronavírus-járványt, így különösen ellentmondásos, hogy miért követel most durva szigorításokat – emlékeztet a portál.

A pandémia jelentéktelenítésében egyébként a Párbeszéd vezető szerepet játszott tavasszal, politikusaik sorra tették a meghökkentő kijelentéseket.

Jávor Benedek, Karácsony brüsszeli képviseletének vezetője országos botrányt okozott azzal, hogy pár nappal a veszélyhelyzet kihirdetése után megjelent írásában „relatíve ártalmatlan járványnak” nevezte a WHO által akkor már pandémiának minősített vírust.

Nem Jávor volt az egyetlen párbeszédes, aki valamilyen formában jelentékteleníteni próbálta a vírust. Büttl Ferenc, a Párbeszéd pártalapítványának, a Megújuló Magyarországért Alapítványnak a kuratóriumi elnöke azt írta közösségi oldalán, hogy „a válság kezelése nem nemzeti ügy”.

Karácsony Gergely főpolgármester az első hullám alatt nem törődött a járvány elleni védekezéssel. Ez látszik a veszélyhelyzet alatt meghozott rendeleteiből, a nyilvánosságra hozott előterjesztéseiből, és a Pesti úti idősotthonban kialakult járványhelyzet kezeléséből. Mint ismert: bár az intézmény lett az ország első járványügyi gócpontja, a baloldali városvezető egyetlenegyszer sem látogatott el a helyszínre, hanem inkább Gyurcsány-párti helyettesét, Gy. Németh Erzsébetet küldte el maga helyett. Emlékezetes volt az is, amikor április elején a budapesti tömegközlekedést átállította a szombati menetrendre, ezzel óriási járványveszélyt okozva.

A cél a működés

Több szakértő és politikus is elmondta, hogy a második hullám megérkeztével másképp kell védekezni, mint tavasszal.

Orbán Viktor többször is kiemelte, hogy korlátozások helyett az ország működőképességén van a hangsúly a vírus elleni védelemben. „A rugalmasság, a cselekvőképesség a legfontosabb. Most a döntések irányát kell kijelölni, amely egyértelmű: Az országnak működnie kell!” – mondta a miniszterelnök.

A járvány második szakaszában az emberi életek védelme után a legfontosabb cél a magyar gazdaság működőképességének megőrzése. Ennek értelmében nem állhat le a turisztikai-vendéglátó szektor, az iskolák pedig nem zárhatnak be – ez az álláspont találkozik a magyar emberek többségének véleményével, és minden idők második legnépszerűbb nemzeti konzultációjának eredményével.



Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (k), mellette Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója (j) és Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes (b) egy szerelvényben a 3-as metróvonal felújított déli, a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának átadásán a megújult Határ úti állomáson 2020. október 22-én