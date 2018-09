Karantén alá vontak egy repülőgépet

A Dubajból New Yorkba tartó gépet beteg utasok híre miatt tartóztatták fel.

Az emírségek légitársaságának közlése szerint tíz utas betegedett meg, akiket orvosi megfigyelés alatt tartanak „elővigyázatosságból”.

Az AP amerikai hírügynökség légi felvételek alapján jelentette, hogy a repülőtér betonján veszteglő gépet mentőautók veszik körül, és a helyszínen vannak már az Egyesült Államok járványmegelőzési hatóságának képviselői.

A karantén hírének ellenére – feltehetően tünetmentes – utasok hagyják el a gépet és buszokon szállítják el őket.

A New York-i polgármesteri hivatal tudatta, hogy a repülő Mekkában is leszállt, ahol influenzajárvány van kitörőben, és lehet, hogy ez okozta a megbetegedéseket. A New York-i terrorelhárítás közölte, hogy „orvosi esetről” van szó.

Borítókép: Utasok távoznak az Emirates légitársaságnak a New York-i Kennedy-repülőtéren veszteglő repülõgépéről 2018. szeptember 5-én