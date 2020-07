Kásler Mikós: iránymutató lesz az egészségügyi dolgozók véleménye (videó)

A miniszter az Emberi Erőforrások Minisztériumának Facebook-csatornájára feltöltött videóinterjúban a szakmai vélemények küszöbönálló, augusztusi értékeléséről is beszélt.

Mindenképp iránymutató szerepet tölt majd be a minisztérium és a kormány számára is annak a sok tízezer egészségügyi dolgozónak a szakmai véleménye, akik válaszukban a koronavírus-járvány alatt tapasztalt hiányosságokra és a megfelelő prioritásokra is felhívhatják a döntéshozók figyelmét – mondta Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Facebook-csatornájára feltöltött videóinterjúban, ahol beszélt a szakmai vélemények küszöbönálló, augusztusi értékeléséről is.

A miniszter kitért a társadalombiztosítás szabályainak július 1-jei módosítására, a rászorulók cserbenhagyásáról szóló hamis híresztelésekre és arra is, hogy a vírus lecsengése senkit nem mentesíthet az eddig tapasztalt felelősségteljes viselkedés betartása alól.