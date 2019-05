Kelemen Hunor: az őshonos kisebbségek kérdése jogállamisági kérdés

vádemelés / 28 perce

Vádat emeltek azzal a 32 éves kaposvári nővel szemben, aki tavaly sorozatosan követett el vagyon elleni bűncselekményeket. Több idős embert kifosztott, házakba tört be, valamint boltból is lopott. Az egyik betörésben az élettársa is segédkezett.