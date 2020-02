Késeléses támadás történt Londonban

A Scotland Yard „terrorizmushoz kötődőnek” minősítette az incidenst, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a támadás körülményeit még vizsgálják. A rendőrség hivatalosan bejelentette azt is, hogy az elkövető a helyszínen meghalt.

A Scotland Yard vasárnap délutáni közleménye szerint a támadó két embert késelt meg, mielőtt a helyszínre vonuló fegyveres rendőri egységek lelőtték.

A mentők a járókelők helyszíni beszámolói szerint is két sérültet kezelnek a helyszínen.

Vannak olyan – egyelőre meg nem megerősített – beszámolók is, hogy a támadó az öngyilkos robbantásos merényletekben használt szerkezethez hasonló mellényt viselt.

BREAKING NEWS: Armed man shot by police in London after stabbing multiple ppl at Streatham High Road, a popular shopping street in London. 9-10 ambulances at the scene: pic.twitter.com/aw3f8v0zCi

A támadás a Temzétől délre fekvő Streatham városrész forgalmas főutcáján, a Streatham High Roadon történt.

Photo taken by @exsupermarket clearly shows something strapped to the persons torso and what looks like a knife nearby. #Streatham #StreathamHighStreet pic.twitter.com/MwMUSCw1R6

— Tom Sykes (@UKCameraOp) February 2, 2020