A bi­ele­feldi kór­ház nem egy biztonságos mun­ka­he­ly.

A név nélkül nyilatkozó egészségügyi dolgozók mind arról számoltak be, hogy az elmúlt időben drasztikusan megnőtt verbális és fizikai támadások száma is. Állítólag a sértegetések már mindennaposnak számítanak a bevándorlóktól vagy azok hozzátartozóitól – olvasható a Ripost cikkében.

„A fenyegetések, amelyeket minden nap át kell élnünk, egyszerűen kikészítenek”

– mesélte egyikük.

A nő egy konkrét sokkoló esetről is beszámol. Éppen éjszakai műszakban dolgozott, és egy orvosnővel egy beteget kellett újraéleszteniük. A nővér gyógyszerért sietett, amikor a folyóson egy megfázott beteg gorombáskodni kezdett vele, hogy mégis meddig tart még, amíg őt ellátják. Amikor a nővér megpróbálta elmagyarázni, hogy egy életveszélyben lévő beteg életét próbálják megmenteni, a páciens a lába elé köpött.

Egy másik ápolónő arról számolt be, hogy ha nem dolgoznak elég gyorsan – legalábbis a betegek szerint – akkor mindennek elhordják őket.

„Voltunk már libák, alkalmatlanok és szemetek is…” – tette hozzá.

Éjszakánként a legrosszabb a helyzet, ekkor volt már olyan is, hogy ollóval támadtak a dolgozókra, egy muszlim anyuka pedig már meg is pofozott egy ápolót. Az elmesélések szerint egyre többen mondanak fel a bielefeldi kórházban, mert nem akarják tönkretenni magukat. De nem csak a női munkatársaknak van elege. Egy férfi ápoló a következőkről számolt be:

„Amit naponta át kell élnem, az társadalmilag egyáltalán nem elfogadható. Sértegetnek, köpködnek, kiabálnak velem, és egyszer már gyilkossággal is megfenyegettek.”

Bei der Wiederbelebung bespuckt: Die Zunahme der verbalen und körperlichen Gewalt ist schon lange spürbar. Beleidigungen sind an der Tagesordnung, gerade von südländischen Patienten und Angehörigen". https://t.co/AeXfOA6YlV — 🧞‍♂️ Keep Freedom ⚡️🦅 (@SnoopysBrain) March 19, 2018

Az nw.de nevű német hírportál megjegyzi, hogy a többi nagyvárosban is igen gyakori, hogy a sürgősségi osztályokon biztonsági szolgálatokat kell alkalmazniuk a növekvő agresszió miatt. Felhívják például a figyelmet arra is, hogy Cottbusban is vannak kirívó esetek.

Egy helyi lapban írtak arról, hogy egy 41 éves iraki migráns halálosan megfenyegetett egy orvosnőt. A bevándorló azért ment egy rendelőintézetbe, mert szerette volna meghosszabbítania azt az igazolását, amely szerint alkalmatlan a munkára. A segélyből élő migráns kérvényét az első helyen elutasították, ezért egy másik cottbusi rendelőben próbálkozott, ahol szintén elhajtották.

Ekkor a migráns már azzal fenyegetőzött, hogy megöli a doktornőt, hiszen az mégsem járja, hogy egy 41 éves migráns dolgozzon Németországban.

Cottbusban egyébként rendszeresek a tüntetések, a múlt hétvégén is ezrek vonultak utcára, hogy Angela Merkel lemondását követeljék. Olyan transzparensek voltak a demonstrálóknál, mint például:

Ha egy kormány le akarja cserélni a saját népét, akkor a népnek kell lecserélnie a saját kormányát.

Borítókép: Neue Westfälische