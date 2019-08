Kilencvenöt esztendős a rendszerváltás legendája

Pákh Tibor túlélte kínzóit, túlélte Kádárt, pedig a Gulág után hosszú-hosszú évekig volt börtönben, később elektrosokkal és más pszichiátriai eljárásokkal kínozták, de így is megőrizte elméjét, jellemét, hitét, magyarságát.

Pákh Tibort egy tökéletes Magyarországon be sem kellene bemutatni, de a valóság savanyúbb. Rendszerváltásunk és antikommunista ellenállásunk legendás alakja most vasárnap volt 95 éves – emlékeztet a Pesti Srácok múltidéző és egyben születésnapot is köszöntő cikke.

Mint írják, Pákh Tibor túlélte kínzóit, túlélte Kádárt, pedig a Gulág után hosszú-hosszú évekig volt börtönben, később elektrosokkal és más pszichiátriai eljárásokkal kínozták, de így is megőrizte elméjét, jellemét, hitét, magyarságát.

A születésnapot köszöntve a hírportál egy legendás találkozás felemlegetésével adózik előtte. Egy olyan történetet idéznek fel, amikor Krassó György látogatta meg a Lipótra zárt Pákh Tibort. A találkozást egy ügynök-pszichiáter szervezte, aki minden áskálódása ellenére jót (is) tett.

Pákh Tibor kálváriáját bemondta a Szabad Európa Rádió, kénytelenek voltak elengedni. S amikor kiengedték, a Bem-szoborhoz sietett, hogy virágot helyezzen el a lengyel-magyar barátság előtt tisztelegve.

„Kádár János harminc éve halott. Fizikailag. Ki tudja, hol van a koponyája, de a szelleme itt van velünk, megrontotta, megrontották a levegőt, beleivódott ez a szenny a falakba, a sejtjeinkbe, ez az akol, ez az életérzés, az irigység, kisszerűség, talán örökre itt marad. Egyik nagy ellenfele, a kérlelhetetlen, megtörhetetlen lázadó szerencsére még velünk van. Pákh Tibor, Pákh Tibi bácsi. Azt mondta, hogy Istennek még tervei vannak vele, ő már menne imádott felesége után, de marad, ameddig marad. Várja a Mennyország. Egy keresztény szeretetotthonban él” – vezeti fel emlékező, tisztelgő anyagát a Pesti Srácok újságírója, Mező Gábor.

Pákh Tibor azok közé tartozott, akik még 1963-ban is, az általánosnak hazudott amnesztia után is börtönben ültek.

A diktatúrát leleplező tanulmányai miatt letartóztatott jogász az örök „meg nem alkuvók” közé tartozott és tartozik, nem is hagyta szó nélkül Kádár címlapokról ordító, általános amnesztiáról szóló hazugságát, azonnal levelet írt a Népszabadságnak, és helyreigazítást követelt.

Tudta, hogy mi az ára ennek a fellépésnek, újabb kínzások, elkülönítés, magánzárka, elektrosokk, esetleg hibernál-injekció. De nem érdekelte. Helyettünk volt bátor – írja a Pesti Srácok.

Nagyon nem lephette meg, hogy 1963 karácsonyát egy szenespincében töltötte. Politikai fogolyként. Aztán pár évvel később kiszabadult,

de mivel nem engedett sem ötvenhatból, sem a demokráciából, sem az antikommunizmusából, időről-időre elvitték a fakabátok. Így volt ez 1981-ben is, amikor a lengyelek melletti kiállása miatt ismét pszichiátriai kezelésre ítélték.

Ott találkozott rendszerváltásunk másik legendájával, Krassó Györggyel. A következő filmszerű történet ekkor történt meg.

Ez a Virág elvtárs besúgó volt

Pákh Tibort 1981. október 14-én látogatták meg Krassó Györgyék a Lipóti Elmegyógyintézetben. A találkozót Virág János pszichológus szervezte, aki a hatvanas évek óta „Vitéz” fedőnéven dolgozott a diktatúrának. Pákh Tibor ekkor már napok óta kényszertáplálást kapott, pszichés betegségekre felírt gyógyszerekkel tömték, ki tudja, hogy mi történt volna vele, ha nem érkezik segítség.

„Vitéz” ügynök persze nem jószándékból vitte be Krassót Pákhhoz, feladata volt a bohém lázadó megfigyelése, lejáratása és izolálása, és közben magáról is el kellett hitetnie Krassó környezetében, hogy valóban velük van. Krassó Virág információja után elhatározta, hogy interjút készít Pákh Tiborral, és így a Szabad Európa Rádió segítségével az egész világ megtudja, mi is folyik valójában Magyarországon.

„Vitéz” jelentéseiből felidézhetjük a találkozást, és persze az ő jellemtelenségét, rosszindulatát:

„Pákh a megfigyelőben feküdt, eszméleténél volt és csendes megadással tűrte a karjába csepegő >életelixírt< – örült nekünk! […] Vittem neki bibliát meg szentképet – na ettől elérzékenyült, meghatódott, nagyon örült neki, még akkor is, ha egy óra múlva éhen hal.”

Krassó felkészülten, magnetofonnal érkezett, és elkészítette az interjút, ezután a látogatók Krassó lakására mentek, aki tudta, hogy még jobban meg fogja szorongatni az állambiztonság. Ő sem volt ostoba, a nála lévő számtalan illegális anyagot bőröndökbe csomagolta, és megpróbálta elrejteni. Ekkor ajánlotta fel „Vitéz” a „segítségét” – a teljes anyagot a saját lakására vitte, amit szépen, papírról-papírra, dokumentumról-dokumentumra lemásolt magának a III/III.

„Ági biztatta pakold össze, itt ne legyen már két hete pakolod. – De hová vigyem kérdezte Krassó. – Mondom a város szélére, egy pincébe, ott a kutya se fogja keresni. De hová kérdezi ismét. – >Hozzánk< mondom” – jelentette boldogan „Vitéz”.

Az állambiztonság elégedett volt, de dühös is. Jól látni az iratokból. Bár örültek annak, hogy „Vitéz” a találkozó megszervezésével még jobban Krassó bizalmába férkőzött, a Szabad Európa Rádió nyilvánossága már senkinek sem hiányzott. A lipóti intézet vezetőjével is elégedetlenek voltak, hiszen az igazgató-főorvos Tariska István a BM határozott utasítása ellenére őrizetlenül hagyta Pákh Tibort.

Mivel a jelentésében maga ”Vitéz„ is meglepődött a könnyű bejutáson, könnyen lehet, hogy az eredeti akció szerint csak odavitte volna Krassót, de nem jutottak volna be a ”beteghez„.

Pákh Tibort végül október huszonhatodikán engedték ki, a következő jelentésrészlet is sokat elárul a jelleméről: „[…] Pákh 26-án délután a Bem szoborhoz sétált, annak talapzatára virágot helyezett, 1-2 perces néma vigyázállásban kegyelettel adózott a magyar-lengyel testvériség kiemelkedő alakja előtt.”

Értjük ugye? Azon a napon, amikor végre kiengedték az előre eltervelt kínzása után – hívja fel a figyelmet az akció jellemességére a Pesti Srácok.

Az ő erejéből, kiállásából mi is táplálkozhatunk

A történet szereplői közül ő él egyedül ma már. Krassó Györgyöt fájdalmasan hamar, éppen a rendszerváltás után ragadta el a halál – mások szerint a Hálózat –, az ügynök „Vitéz” sincs már velünk, nem beszélve a fő bűnösökről, a diktatúra vezetőiről, Kádárról és a többiekről, az állambiztonság embereiről.

A Pesti Srácokba írt emlékezés szerzője, Mező Gábor azt is felidézi, hogy Pákh Tibort tavaly nyáron is meglátogatták, amikor készülő dokumentum-filmjük (Levelek az elmegyógyintézetből) alkalmából meg is szólaltatták. Mint írja, Pákh Tibor sugárzó elméje, bátorsága, hite, ereje egészen delejező hatással volt rájuk. Stábunk a köszöntés jegyében megosztotta a következő filmrészletet, amelyben Pákh Tibor a máig titkolt kínzásokról beszélt.

Íme, a Pesti Srácok születésnapi köszöntő anyagában is publikált filmrészlet:

Pákh Tibor 95 éves – részlet a Levelek a bolondokháza c. dokumentumfilmből Tegnap, augusztus 11-én volt 95 éves Pákh Tibor, a jogász, a kommunista rendszerrel szembeni polgári engedetlenség kultikus alakja. Egy készülő dokumentumfilm forgatása kapcsán mi is felkerestük egy interjú erejéig. A több nyelven beszélő, 95 éves korára is teljes szellemi egészségben lévő egykori ellenálló valódi példaképe az emberi tartásnak, az alapvető emberi szabadságjogokért való kompromisszumok nélküli küzdelemnek.Pákh Tibor 1957-ben munkahelyén megtagadta a magyar kérdés ENSZ-beli tárgyalása ellen a Kádár-kormány szervezte tiltakozó nyilatkozat aláírását. Emiatt elbocsátották. 1960-ban ellenforradalmi tevékenység vádjával – politikai tanulmányok írásáért – letartóztatták. 1961-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, majd büntetését tizenöt évre mérsékelték. A börtönben 1966-tól több alkalommal éhségsztrájkot folytatott, részint, hogy ügyét polgári bíróság tárgyalja újra, részint tiltakozásul az elítélteket sújtó jogsérelmek ellen. A börtönkórházban elektro- és inzulinsokkal, továbbá gyógyszeres kezeléssel próbálták elérni, hogy a sztrájkot abbahagyja. 1971-ben polgári elmegyógyintézetben elmebeteggé nyilvánították, később szabadlábra, de ugyanakkor rendőri felügyelet alá helyezték. Munkavállalását mindvégig akadályozták, megbízásos fordításokból élt. A nyolcvanas években rendszeresen részt vett ellenzéki megmozdulásokon, és hirdette meggyőződését – emiatt többször letartóztatták.Az itt közölt interjúrészlet a Planet Film Studio gyártásában készülő, ’Levelek a bolondokházából’ című történelmi dokumentumfilm egy részlete. Dokumentumfilmünk – rengeteg játékfilmes jelenettel is tűzdelve – egy konkrét esetet megvizsgálva a magyar politikai pszichiátria eltagadott voltának kérdéskörét is körüljárja. Ennek kapcsán mesél majd a filmben a politikai véleménye miatt körülbelül százötven alkalommal elektrosokkolt, és rengeteg más módszerrel is kényszergyógykezelt, de hála istennek 95 éves korára is jó egészségben lévő Pákh Tibor is.Kedves Tibor! Boldog születésnapot! Közzétette: Planet Film Studio – 2019. augusztus 12., hétfő

A Pesti Srácok cikkje a PS Mozi sorozatának azt a beszélgetését is bemutatja, amelyet kollégájuk, Szarvas Szilveszter folytatott Pákh Tiborral: