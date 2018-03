A Független Kisgazdapárt (FKGP) alelnöke, Paulina László a Tényeknek nyilatkozva dokumentumokat mutatott be a Jobbik jogi és pénzügyi beavatkozásáról. Szerinte az FKGP elnöke, Balogh László is partner volt mindehhez.

A Kisgazdapártot is megkörnyékezte a Jobbik – erről számolt Paulina László a Tényeknek. A párt alelnöke olyan dokumentumokat mutatott meg, amelyek azt tanúsítják, hogy a Jobbik különféle anyagi juttatásokat ajánlott fel a kisgazda jelöltek visszalépéséért cserébe – olvasható az Origo cikkében.

Van itt minden:

Vonáék állnák az FKGP jogászainak munkadíját, a peres ügyeinek költségét, valamint a párt vidéki programját is támogatnák. A megállapodást magában foglaló szerződésen Szabó Gábornak, a Jobbik pártigazgatójának és Staudt Gábornak, a Jobbik képviselőjének a szignója díszeleg.

Korábban írtunk róla, hogy Simicska Lajos bizalmasa van megbízva az „ilyen jellegű„ ügyekkel.

A valasztas.hu adatbázisa szerint a Kisgazdapártnak 12 jelöltjét vették nyilvántartásba, azaz ennyien állhatnának startvonalhoz áprilisban. Egyelőre nincs nyoma, hogy hivatalosan visszaléptek volna.

Azonban Paulina László szerint más utat választott a párt:

”Balogh Károly, független kisgazdapárt elnöke részéről elhangzott az, hogy 13 képviselőjelöltet, regisztrált képviselőjelöltet visszaléptet az elnök úr és ennek fejében a Jobbik különféle anyagi ajánlatokat tett.„

Annak fejében, hogy a Független Kisgazdapárt jelöltjei visszalépnek a helyi jobbikos javára, a Jobbik különféle anyagi ajánlatokat tett – állította Paulina László a Tényeknek.

A Független Kisgazdapárt alelnöke hozzátette, hogy Szabó Gábornak, a Jobbik pártigazgatójának a feladata volt megkörnyékezni a kisgazda jelölteket, ezt személyesen intézte.

A Jobbik médiája természetesen nagy dérrel-dúrral harangozta be, hogy a kisgazda jelöltek visszaléptek a Jobbik javára. Meglepő módon a Botka László megbuktatásában kulcsszerepet Lattmann Tamás lett a párt miniszterelnök-jelöltje. Mivel a kisgazdák nem tudtak országos listát állítani, így mégsem lett kormányfő-jelölt belőle. Ismert, korábban a baloldali összefogás élére szerette volna navigálni magát, de úgy látszik, tősgyökeres budapestiként beérte a Kisgazdapárttal is. Ebből is látszik, hogy elég furcsa politikai képződményről van szó. De csak most jön a lényeg:

Paulina olyan dokumentumokat mutatott be, amelyben pontról pontra jegyzik a Jobbik és az FKGP közötti megállapodás részleteit. A Tényeknek kitálaló politikus szerint mind a két párt „illegálisan” járt el. Itt van a Jobbik lefizetési botrányának újabb gyöngyszeme, következő állomása.

Jöjjenek a szerződésbe foglalt megállapodás pontjai:

A Jobbik a választás eredményétől függetlenül vállalja, hogy a Kisgazdák budapesti irodájának működési költéségét kifizetik. A Jobbik átvállalja a Kisgazdapárt peres ügyeinek költségét és jogászainak a munkadíját. A Jobbik anyagilag segíti a Kisgazdapárt vidéki programját A Jobbik és a Kisgazdapárt közösen indul a 2019-es önkormányzati választáson.

Cserébe a párt visszalépteti jelöltjeit az országgyűlési választáson. Ezt egy záradékkal erősítették meg a szerződésben a felek, mely szerint:

„A vállalások akkor lépnek hatályba, amikor az FKGP hivatalosan és sajtónyilvánosság előtt is bejelenti, hogy a 2018-as országgyűlési választásokon a Jobbik Magyarországért Mozgalmat támogassák tagjaik, szavazóik és ezzel párhuzamosan visszalépteti a nyilvántartásba vett kisgazda jelölteket a jobbikos jelöltek javára.”

Paulina László továbbá úgy fogalmazott a Tényeknek, hogy „ők fizetik a független kisgazdapárt különféle személyeinek az igényeit, a bérét és a járandóságaikat, emellett a kisgazda párt székházának rezsijét és az irodavezető munkadíját is fizetni kívánják.”

A megállapodást magába foglaló szerződést az FKGP alelnöke szerint Szabó Gábor, a Jobbik a pártigazgatója és Staudt Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője írta alá.

Paulina szerint a kisgazdák részéről Balogh Károly elnök szignózta a dokumentumokat.

Hétfőn robbant ki a botrány, hogy a jobbikos Farkas Gergely 600 ezer forintot ajánlott Midi Melánia LMP-s képviselőjelöltnek, ha az utóbbi visszalép a javára a kiskunhalasi választókörzetben – emlékeztet cikke végén az Origo. A jobbikos jelölt és a baloldali, Simicska-közeli sajtó a vesztegetési ügyet azzal igyekezett kisebbíteni, hogy a jelölt „csak viccelt„.

Borítókép: Paulina László az iratokat mutatja.

Forrás: Tények