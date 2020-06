Kismértékben nőtt az aktív betegek száma Ausztriában, az egészségügyi minisztérium adatai szerint hétfőn 449 fertőzöttet tartottak nyilván, 14 százalékkal többet, mint egy héttel korábban.

Az elmúlt 24 órában 38 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak; a legtöbben Bécsben (22 fő), Alsó-Ausztriában (8 fő), Felső-Ausztriában (4 fő) és Salzburg tartományban (3 fő) kapták el a vírust; míg Stájerországban és Tirolban egy-egy fő koronavírus-tesztje lett pozitív.

Ausztriában összesen 17 ezer 380 ember fertőződött meg koronavírussal; közülük 690-en haltak bele a betegség okozta szövődményekbe, és 16 ezer 241-en gyógyultak meg. A 449 beteg közül 69-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük tízen fekszenek az intenzívosztályon.

Daniela Schmid járványügyi szakértő szerint a járvány 541 különböző ausztriai gócpontja közül hat található az iskolákban, illetve az óvodákban. Hozzátette: az iskolák újranyitása óta nem tapasztalták a járvány robbanásszerű újbóli terjedését, annak ellenére sem, hogy 700 ezer diák egy hónapja látogatja az oktatási intézményeket.

A szakember arról is beszámolt, hogy az iskolai, illetve az óvodai fertőzések jelentősebb részében a gyermekek családtagjaiktól vagy tanáraiktól kapták el a vírust. Arra kevesebb a példa ugyanakkor, hogy a tanulók egymást fertőzik meg; bár regisztráltak egy esetet, amikor egy tanuló feltehetően négy társának is továbbadta a fertőzést. Schmid arról is tájékoztatott, hogy a vizsgálatok szerint a fiatalkorúak, illetve a gyermekek kevésbé veszélyeztetettek, mint a felnőttek; a 17 ezer 189 ausztriai fertőzöttnek mindössze négy százaléka (693 fő) 16 év alatti.

A bécsi orvostudományi egyetem szakorvosai júliusig 1800 gyermek koronavírus-tesztjét végzik el. Eddig ezer gyermek koronavírus-tesztje közül kettő lett pozitív. A vizsgálat részeként ellenanyag-tesztet is végeznek.