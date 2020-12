Kitálalt a baloldal álmentőse: tudatosan csalt és hazudott Korózs Lajos

Németh Athina azt mondta: fogalma sem volt róla, hogy Korózs Lajos tudatosan meghamisítja a vele készült interjút, később pedig hiába tiltakozott és könyörgött, Korózsék elhajtották.

A Ripost megtalálta Németh Athinát, aki a lap szerint úgy döntött, nem hallgat tovább.

Állítja, hogy Korózs Lajos hazug és csaló módon megváltoztatta a vele készült beszélgetést.

Mint ismeretes, a nővel Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője készített néhány hónapja botrányos álinterjút az ágyfelszabadítások állítólagos áldozatairól. A nőt mentősként próbálták bemutatni, miután a videóban Korózs Lajos az Országos Mentőszolgálat Markó utcai állomása előtt kezdett beszélni róla.

Másnap azonban az OMSZ közölte, hogy a mentősként bemutatott nő soha nem szerepelt sem a szervezet, sem a magyar egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában.

A magát becsapott áldozatnak tartó Németh Athina úgy döntött, nem hallgat tovább. Egyértelműen azt állítja, hogy az MSZP politikusa szándékosan csalt és hazudott vele kapcsolatban. Őt csak felhasználták Korózsék, tudatosan meghamisították a szavait, hiszen soha nem állította, hogy mentős lenne az Országos Mentőszolgálatnál. Fogalma sem volt róla, hogy az Országos Mentőszolgálat bekerül majd a videóba – mondta a Ripostnak.

Vele Korózs kávéházi környezetben vett fel egy interjút, amit később a tudta nélkül meghamisítottak. A nő csak a felvétel internetre kerülése után értesült arról, hogy a videóban Korózs úgy beszél róla, mintha ő főállású mentőtiszt lenne és odaáll az Országos Mentőszolgálat épülete elé.

„Amikor először láttam a videót és benne az Országos Mentőszolgálatot, azonnal tiltakoztam. Közöltem, hogy ez nem lesz jó, ez így hazugság, de erre az volt a válasz, hogy ez őt nem érdekli és már feltette az internetre. Nálam akkor elszakadt a cérna„ -mondta.

Korózs pontosan tudta, hogy sosem dolgoztam a mentősöknél, tehát tudatosan hazudott. Én az Országos Mentőszolgálatot az interjúban ki sem ejtettem a számon. De Korózs erőltette, az volt a válasza, hogy „hát csak nem harckocsi vitte haza a kórházból a betegeket”.

”Amikor tiltakoztam, Korózs bunkó módon elhajtott, hogy aztán én vigyem el a balhét„

– mondja a nő.

„Szóval kimondom nyíltan, szerintem Korózs egy böszme hazudozó. Mondjam magyarul? Tapló”

– teszi hozzá. „Én a bábja voltam. Szerintem engem csak fel akart használni a nagy hazudozáshoz. Nemcsak az OMSZ-t akarta buktatni, de még Káslert is. Ezért hamisította meg az interjúmat. Szánalmas, hogy aztán velem akarja elvitetni a balhét. Azóta nem beszéltem vele, nem is kerestük egymást, valószínűleg nem is fogjuk.”