Kitört a La Soufriére vulkán, tízezreket kell evakuálni a Karib-térségben

Az 1234 méter magas La Soufriére-ből, amely a fő sziget, Saint Vincent északi részén található, tíz kilométer magas füstoszlop szállt fel. A katasztrófavédelmi hatóság hamuesőre figyelmeztetett a térségben.

BREAKING: #LaSoufrière has entered an explosive state at 8:41 AM April 9th following just over three months of erupting explosively. The volcano is at red alert. Areas in the Red Zone of St. Vincent under mandatory evacuation.

