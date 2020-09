Komoly felhatalmazást ad a kormánynak a második legnépszerűbb Nemzeti Konzultáció

Ez a fajta legitimáció pedig nagyon sokat érhet a fertőzés második hullámához érve, amikor Magyarországot ismét támadni kezdték, amiért az emberek egészségét és a munkahelyek megvédését előtérbe helyezve, a külföldről behurcolás elkerüléséért ismét lezárta a határokat – jegyzi meg az Origo cikke.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára jelentette be, hogy a kilencedik,

Az államtitkár mindenkinek megköszönte a részvételt és a véleménynyilvánítást, ami azért fontos a kormánynak, mert ennek tudatában alakíthatja a koronavírussal szembeni védekezést.

Ez különösen akkor lehet fontos, amikor a kormány döntéseit támadják. Erre legutóbb amiatt került sor, mert a drámaian növekvő külföldi, elsősorban európai fertőzés miatt a kabinet úgy döntött: az emberek egészségének és munkahelyeinek megóvása érdekében korlátozza a határátlépést a külföldieknek. Ennek szabályai pénteken váltak teljessé.

Számos uniós tagállamban már június elején új erőre kapott a terjedés, miközben idehaza volt olyan nap, amikor csak 1 új beteget regisztráltak.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy határozta meg a konzultációk szükségességét, hogy „mi, magyarok 2010-ben úgy határoztunk, hogy minden fontos kérdést megbeszélünk egymással, mielőtt döntéseket hozunk”. Ez azt jelenti, hogy

A mostani kérdőív több témában is kikérte az emberek véleményét:

Az első kérdésnél több választási lehetőséget is találtunk. A kormány azt kérdezte:

„A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább javasolt intézkedések közül melyiket támogatná?”

A megjelölhető válaszok pedig a következők voltak: kijárási korlátozás bevezetése, távolságtartás elrendelése, maszkviselés elrendelése, országhatárok lezárása, oktatási intézmények bezárása, áttérés digitális oktatásra, rendezvények korlátozása, a 65 éven felüliek külön vásárlási sávjának fenntartása, a védekezéshez szükséges eszközök kivitelének korlátozása és az ingyenes parkolás.

Ezenfelül további hat igennel vagy nemmel megválaszolható kérdést is feltett a kormány, e szerint :

Az ezekre a kérdésekre visszaküldött 1 millió 793 ezer válasz pedig egyértelműen azt jelzi, hogy az embereknek határozott véleménye van a világjárványról és annak gazdasági hatásairól, és az ezzel kapcsolatos intézkedésekhez legitimitást szeretnének adni a kormánynak.

Az eddigi legnépszerűbb kérdőív egyébként a Soros-tervről szóló Nemzeti Konzultáció volt 2017-ben, amelyet postai és elektronikus úton több mint 2 millió 300 ezren küldtek vissza kitöltve. A Fidesz-KDNP frakciója az év szeptemberében döntött a kérdéssor összeállításáról, ugyanis a migránsválság csúcspontján az uniós intézmények fel akarták gyorsítani az állandó bevándorlási mechanizmus elfogadását, a Soros-terv részeként

Így alakult az eddigi kilenc konzultáció:

A baloldal minden eszközzel akadályozta az emberek válaszadását

A radikális baloldal, köztük Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is mindent bevetett, hogy megakadályozzák az embereket az egyik legalapvetőbb joguk, a szabad véleménnyilvánítás gyakorlásától. Híveiket például arra szólították fel, ne a kormánynak, hanem nekik küldjék meg a kérdőíveket, ehhez az akcióhoz csatlakozott később az összes baloldali párt, így a Gyurcsány-féle DK, a Jobbik és az LMP is.

Ez a fajta szabotolása a járvány elleni közös védekezésnek ráadásul nagyon komoly jogi aggályokat is felvet, ugyanis a személyes adatok tiltott gyűjtésére is használhatták a kérdőívek beszerzését. A legmélyebbre akkor süllyedt a baloldal, amikor az egyik ismert szolnoki aktivistájuk az emberek postaládájából lopkodta ki a kérdéssort tartalmazó borítékokat. Debrecenben egy ismeretlen motoros adott át kitöltött és lezárt kérdőíveket a helyi momentumosoknak, erről fényképek is készültek, a levelek végül a kukában landoltak. Mezőtúron pedig úgy varázsoltak maguk elé 60-80 kitöltött kérdőívet a baloldali aktivisták, hogy előtte senki sem vitt nekik, így itt is felmerült a gyanú, hogy összelopkodhatták.