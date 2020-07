Koronavírus, második hullám? Ezekkel a fegyverekkel megyünk a harcba

Szakaszgyőzelemről beszélt a koronavírus-járvány kapcsán a miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában, egy nappal előtte pedig Merkely Béla intett óvatosságra, szerinte akár nyáron is jöhet a második hullám. Mutatjuk, hogy állnak a Covid-19 elleni vakcinafejlesztések, és a rendelkezésre álló terápiák és gyógyszerek.

Óriási erőkkel dolgoznak a kutatók a Covid-19 elleni oltóanyag fejlesztésen, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) július 2-án

összesen 147 vakcinajelöltet tartott nyilván

− írja a Mandiner.

A gyógyszerek és a védőoltások forgalomba hozataluk előtt számos kísérleti, illetve vizsgálati fázison esnek át. Az úgynevezett preklinikai fázishoz tartozik a vakcinafejlesztés minden olyan lépése – egészen a várható hatás modellezésétől az állatkísérletekig –, amely nem érint emberi vizsgálati alanyokat. A WHO legfrissebb listáján szereplő oltóanyagok közül 129 van ebben a szakaszban. A preklinikai fázist követi az úgynevezett klinikai fázis, a

147 reményt keltő oltóanyag közül a legfrissebb adatok szerint 18 már eljutott ide, vagyis embereken kezdték ezeket tesztelni.

Ha a vakcina kiállta az eddigi próbákat, a fejlesztők megkezdhetik a forgalomba hozatal engedélyeztetését a megfelelő hatóságoknál. A már forgalomba került vakcinát pedig összehasonlítják más készítményekkel, vizsgálva a hosszú távú hatását.

Vigyázni kell a fejlesztés gyorsaságával!

„Rendkívül jó hír a kísérletek szempontjából, hogy a koronavírussal megfertőzött majmokat a gyógyulásuk után nem lehet újrafertőzni annak köszönhetően, hogy a kísérleti oltóanyag képes immunválaszt kiváltani a szervezetükben” – mondta Szlávik János a Dél-Pesti Centrumkórház infektológusa még egy májusi sajtótájékoztatón. Szerinte három olyan koronavírus elleni oltóanyag-kísérlet zajlik a világban, amelynek biztatók az eredményei, úgy gondolja, nagy valószínűséggel e három oltóanyag közül kerül ki majd a Covid-19 első hatékony ellenszere. A szakember felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy „a fejlesztés gyorsaságával vigyázni kell”. Felidézte, a sietség 1966-ban, egy RS-vírus elleni vakcina előállításakor oda vezetett, hogy a kísérleti oltást kapott pácienseknél súlyosabb volt a betegség lefolyása, mint azoknál, akiket nem oltottak be.

Sikeresnek bizonyul a vérplazma-terápia

A vérplazma-terápia során a koronavírusból már felgyógyultak vérében termelődött ellenanyagot használják fel a betegség leküzdésére. Az orvosi vizsgálatok és tudományos kutatások azt bizonyítják, hogy a súlyos betegek vérében kialakuló túlzott immunreakció, az úgynevezett citokinvihar egészséges szérum hozzáadásával visszaszorítható. Az említett, a vírus előidézte ijesztő jelenségre az immunrendszer annyira hevesen reagál, hogy folyadék tölti meg a tüdőt, károsítva a szöveteket, akár sokszervi elégtelenséget is okozva. Ezt megfékezendő, a Semmelweis Egyetem, a Testnevelési Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem virológiai központjának szakértői együtt fejlesztették ki a már engedéllyel is rendelkező, gyógyult Covid-19 páciensek vérplazmájából előállított szérumot. Az elsőt április 27-én adták be a Semmelweis Egyetem két betegének. A terápia sikeresnek bizonyult: alig két héttel később a vérplazmát kapott egyik beteg le is került a lélegeztetőgépről.

Japán gyógyszert tesztelnek itthon

A koronavírussal fertőzött betegek kezelésében egyik leghatékonyabbnak bizonyult gyógyszer a favipiravir összetevőjű Avigan. A hat éve Japánban törzskönyvezett, eredetileg influenzás betegeknek szánt készítmény alkalmasnak látszik arra, hogy korai fázisban adagolva eltüntesse az új típusú koronavírust a garat- és orrváladékból – közölte a gyógyszer hazai klinikai vizsgálatát koordináló konzorciumot vezető Pécsi Tudományegyetem még korábban.

A Mandiner teljes cikke ide kattintva érhető el.

