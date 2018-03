Kósa Lajos: Az ellenzék bármire képes pénzért és hatalomért

A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős miniszter szerint nem telt el úgy év 2002 óta, hogy ki nem találtak volna róla valamit.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány részegen tárgyalt

Kósa az Echo Tv Bayer Show című műsorában elmondta: amióta polgármester lett, nem telt el úgy országos választás, amin képviselőként indult, amikor ne támadták volna valami brutális történettel. Jelenleg a magyar költségvetés nyolc százalékának, azaz körülbelül négymilliárd eurónak az ellopásával vádolják.

A miniszter azonban azt mondta:

Megtettem a feljelentést, és azt mondom, hogy ennek a hölgynek egy szava sem igaz, ő egy csaló. Az általa felhozott dolgok hamisítványok, az egész egy kamu történet. De hát kampány van, sőt, Simicska azt ígérte, ennél nagyobb atombombákkal jön elő.

Időközben kiderült, hogy a hölgy ellen már novembertől nyomozás folyik, ugyanis sok embert átvert, rengeteg pénzt csalt ki tőlük.

A miniszter szerint egyébként elképzelhető, hogy négypárti parlament lesz: LMP, Jobbik, Fidesz-KDNP. „Van olyan, aki húszra lapot kért, hogy nem várja meg a lapot, hanem felrúgja az asztalt, mert akkor történhet bármi. Gyakorlatilag ez történik.”

„Szerintem az ellenzék fog még előjönni valami kamu történettel, mert nekik semmi sem drága. Pénzért és hatalomért bebizonyították, hogy mindenre képesek”

– mondta Kósa Lajos.

A műsorvezető Bayer Zsolt közbevetette, hogy „nekünk csak egy mérkőzésünk van, április 8, az ellenzéknek viszont 3-4, mert egymással, a választókért vagy bejutásért is fociznak”. Kósa szerint ráadásul az ellenzéki térfélen Gyurcsány az egyetlen, akinek van valamilyen stratégia a fejében, most pedig is kiderült, hogy ő osztja a lapokat az ellenzéknek, ő hívja Vonát tárgyalni, sőt a többieket is.

A borítókép forrása az Echo TV felvétele