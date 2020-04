Operatív Törzs: folytatjuk az idősotthonok ellenőrzését és fertőtlenítését (videó)

Arra kérjük a krónikus betegeket, hogy fokozottan figyeljenek az alapbetegségük karbantartására – hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóját megelőzően tartott tájékoztatót a felsőoktatási felvételivel és a szakképzéssel kapcsolatos tudnivalókról, beszámolónkat ide kattintva tudja megtekinteni.

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy 2168 főre növekedett a hazánkban azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, ez azt jelenti, hogy 75 fővel növekedett 24 óra alatt. Elhunyt újabb 12 idős krónikus beteg, ezzel 225 főre emelkedett az elhunytak száma. Napról napra nő a gyógyultak száma is, 295-en pedig már egészségesen távoztak a kórházból, amit örvendetesnek nevezett. Müller Cecília emiatt köszönetét fejezte ki az egészségügyi dolgozóknak, de mindenkinek hálás, mert mindenki teszi a dolgát. Jelentősen növekedett a vizsgálatok száma is, ami 52 ezer fölé nőtt. A Pesti úti idősotthonban az eddigi adatok szerint 284 gondozott fertőződött meg, és 28-an hunytak el.

Müller Cecília azt mondta, országszerte készülnek a kórházak az ágykapacitások bővítésére: az 50 százalékos ágyfelszabadítás teljes körűen megtörtént a jelentések szerint.

Kevés helyről kellett hazaküldeni ténylegesen betegeket, hiszen a kórházi ágyak kihasználtsága eleve 65-70 százalékos volt

– tette hozzá. Kiemelte,

nem küldhető haza senki, akit egészségkárosodás érne emiatt, erről a kezelőorvos vagy orvosszakmai grémium dönt.

Továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése, ezen belül az egészségügyi ellátásra, az ott dolgozók oktatására és az izoláció feltételeire figyelnek. Folytatják a fertőtlenítéseket is mindazokon a területeken, amelyeket közösen használnak az intézményekben. Ott kezdik a fertőtlenítést, ahol már volt fertőzött, később mennek a többi otthonba – tette hozzá a tisztifőorvos. Arról is beszélt, hogy most 1,3 millió maszkot és 365 ezer kesztyűt szállítanak ki.

Müller Cecília jelezte továbbá: fontos, hogy igyekezzünk elkerülni minden kontaktust, amellyel átadhatjuk a fertőzést. A háziorvosok akkor nyújtanak személyes segítséget, amikor nélkülözhetetlen a személyes találkozás, egyéb esetekben telefonos konzultációk zajlanak. Hasznos most az elektronikus szolgáltatói tér, a vények felírása is könnyebben megy így – jegyezte meg.

Schanda Tamás államtitkár és az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját itt tudja megtekinteni:

Az országos tisztifőorvos

a krónikus betegeket arra kérte, hogy fokozottan figyeljenek az alapbetegségük karbantartására, tőlük fegyelmezettséget kért, hogy ne lépjen fel akut szituáció.

Azt mondta, hogy ehhez konzultáljanak, kérjenek tanácsot. Ha bajt tapasztalnak, keressék a háziorvost.

Az allergiásoktól is azt kérte, hogy figyeljenek magukra, a pollenszórás előtt két héttel készüljenek fel. A gyógyszeres terápiára fokozottan figyeljenek, és főleg az éjszakai órában szellőztessenek.

gyakrabban mossanak kezet, naponta mossanak hajat, és ne szárítsák a ruháikat a szabadban. Naponta javasolt számukra a párnahuzat-mosás, fontos az alapos porszívózás, és mindent nedvesen takarítsanak. Kérte az allergiás betegeket, hogy tájékozódjanak a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján.

Müller Cecília felhívta a figyelmet: most is számosan végzik a munkájukat, akár otthonról, akár a munkahelyükön, így fontos, hogy a foglalkozás-egészségügyi dolgozók is végezzék el az orvosi vizsgálatokat.

Egyedül a tüdőszűrő vizsgálat halasztható el a járvány utánra

– tette hozzá.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta,

újabb egyéni védőfelszerelések és lélegeztetőgépek érkeztek tegnap, és ma is négy légi járat hoz maszkokat, kesztyűket, lélegeztetőgépeket.

Ezeket a védőfelszerelések továbbra is az egészségügyben dolgozókhoz szállítják ki első körben. Fertőtlenítőszereket húsz kijelölt kórházba szállítanak ki a mai napon – tette hozzá a rendőr alezredes.

Az elmúlt 24 órában 702 hatósági házi karantént rendeltek el, ma összesen 11 049 van érvényben.

A kijárási korlátozásokat továbbra is ellenőrzik, eddig 28610 esetben kellett szabálysértés miatt intézkedni a rendőröknek

– ismertette Kiss Róbert.

