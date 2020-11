Operatív Törzs: pénteken kezdődik az országos rendszeres koronavírus-tesztelés (élő)

Ma 13 órától tartja a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs a napi sajtótájékoztatóját, amelyet itt is követhet élőben.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóján elhangzott, hogy 432 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési szabályok megsértése miatt a rendőrök. Kiss Róbert, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese elmondta, ez 8 százalékos emelkedést jelent. 404 személy a 10 ezer főnél nagyobb településeken nem viselt maszkot az önkormányzat által meghatározott területeken, ez 19 százalékos emelkedés. 145-en figyelmeztetést, 115 helyszíni bírságot kaptak. Tömegközlekedésben 8, bevásárlóközpontok területén 60 személlyel szemben intézkedtek – írja tudósításában az Origo.

Öt vendéglátóhelyet zártak be a szabályok megszegése miatt, emiatt eddig már összesen 320-szor intézkedtek. Szolnokon egy éttermet zártak be 10 napra, mert nem viseltek maszkot az alkalmazottak, Budapesten három boltot zártak be 7 napra, mert az alkalmazottak nem megfelelően viselték a maszkot. A hetedik kerületben egy pékségét hét napra a maszkviselés szabályainak megsértése miatt szintén bezártak.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy 129 emberrel szemben tettek szabálysértési feljelentést, a szankciók számában 7 százalékos csökkenés van, összességében véve egyre többen tartják be a szabályokat. 3936 személlyel szemben intézkedtek összesen.

A tranzitforgalomban szerdán 24 esetben intézkedtek. Hatósági házi karanténban csaknem 39 ezer ember van.

Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, exponenciális növekedés tapasztalható, napról-napra emelkednek a számok. Ismertette a csütörtöki adatokat, amelyek szerint 4512 ember fertőződött meg, összesen már 161 405 igazolt fertőzöttet tartanak számon, 92-en haltak meg tegnap óta a járványban.

A tiszti főorvos közölte, a november 11-én érvénybe lépett új intézkedéseknek a hatása két hét után lesz látható a számokban, míg a halálozások számára 4-5 hét után lesz hatással. Folyamatosan vizsgálják, hogy kell-e új, korlátozó intézkedéseket bevezetni. Szerinte az emberek egyre együttműködőbbek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ha 95 százalékban viselnének maszkot az emberek, akkor további korlátozásokra nem lenne szükség.

Müller Cecília elmondta azt is, hogy 7532 koronavírus fertőzöttet ápolnak kórházakban, 580 fő van lélegeztetőgépen.

Ismertette, hogy megjelent a kormányrendelet a célzott, csoportos gyorstesztelésekről, amely során a tanárokat, a szociális szférában és az egészségügyben dolgozókat fogják tesztelni. A rendszer erre fel van készülve – mondta. Az orvosi és más egészségügyi képzéseken tanuló diákokat is bevonják a tesztelésbe. Amennyiben valakinek pozitív lesz a tesztje, akkor a háziorvosnál kell jelentkeznie. A háziorvosok fogják az NNK járványügyi rendszerében fertőzöttként azonosítani, ezután jön a kontaktkutatás. Hozzátette, a tesztelés önkéntes és térítésmentes.

Borítókép: Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján 2020. április 22-én