Operatív Törzs: egyelőre nincs robbanásszerű terjedés hazánkban (videó)

Müller Cecília országos tisztifőorvos és Kiss Róbert rendőr alezredes, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs ügyeleti központjának munkatársa ismét online tartották meg közös sajtótájékoztatójukat.

Cikkünket frissítjük!

Szolgálatba álltak a kórházparancsnokok

A kórházparancsnokok feladata az, hogy segítséget nyújtsanak az egészségügyi intézményeknek abban, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges kapacitások, illetve az, hogy gondoskodjanak az eszközök vagyonbiztonságáról – mondta az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, országos kórházfőparancsnok az operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Halmosi Zsolt hozzátette: a kórházparancsnokok kinevezésének az volt a célja, hogy az egészségügyi intézmények fel tudjanak készülni a következő időszakra. Mint mondta,

a szűk kapacitások rendelkezésre állása esetén életek múlnak majd azon, hogy pontosak legyenek a kórházaktól kapott az eszközökről, humánerőforrásról kapott információk, az esetleges átcsoportosítások miatt.

Ezeknek az adatoknak a validálása, ellenőrzése kiemelt feladata a kórházparancsnokoknak.

Kiemelte: a kórházparancsnokok orvosszakmai kérdésekben nem foglalhatnak állást, nem tehetnek javaslatot, nem hozhatnak döntéseket.

Feladatuk a gyógyítási folyamat zavartalanságához szükséges készletek, védőeszközök rendelkezésre állásának biztosítása és az eszközök vagyonbiztonsága

– jegyezte meg. Szólt arról is, hogy a kórházak vezetői két területen kötelesek eleget tenni a kórházparancsnok utasításának: a vagyonbiztonságban és a járványügyi szabályok betartásában.

Nincs robbanásszerű terjedés Magyarországon

Müller Cecília elmondta, hogy a csoportos megbetegedések fázisában vagyunk – olvasható az Origo tudósításában. Az országos tisztifőorvos hozzátette,

az ország egész területén, egyenletesen oszlik el a fertőzöttek száma, nincsenek tehát Magyarországon gócpontok.

A kijárási korlátozások működnek,

az, hogy mindennap újabb fertőzésekről számolunk be, természetes dolog

– emelte ki.

A sajtótájékoztatót itt tudja megtekinteni:

Megismételte, fontos a másfél méteres szociális távolság megtartása, ezzel nagy valószínűséggel meg lehet akadályozni a fertőzés átadását. A tisztifőorvos szerint Magyarországon robbanásszerű terjedésről nem lehet beszámolni.

A teszt hamis biztonságérzetet adhat

A világon nagyon sokféle teszt terjed, többségük még bevizsgálatlan. Ezek a magánlaborokban elvégzett tesztek csak nagyon korlátozottan alkalmasak a vírus jelenlétének kimutatására, ugyanis csupán a szervezetben termelődött ellenanyagot tudják kimutatni – emelte ki Müller Cecília. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tesztjei sokkal jobbak, de ezek segítségével is csak az aktuális állapotot lehet megmondani – tette hozzá.

Ha valaki tüneteket észlel magán, először a háziorvosával beszéljen

– mondta Müller Cecília. A laboratóriumi vizsgálat nem játszik olyan fontos szerepet a vírus terjedésének a megállapításában, ahogy gondoljuk.

Ez hamis biztonságot ad az embereknek, mert a negatív tesztek után később még nyilván elkaphatják a fertőzést

– emelte ki.

Ezekre figyeljünk a bevásárlás során!

A tisztifőorvos ismét otthonmaradásra szólította fel az időseket, a fiatalokat pedig az idősek segítésére.

Azt is kérte, hogy a boltokban ne fogdossunk végig mindent, ez járványhelyzettől függetlenül is rossz szokás. Azt az élelmiszert emeljük le a polcról, amelyről látjuk, hogy tiszta. Ha nincs becsomagolva, akkor fogót használjunk. Ügyeljünk a bolti eladók egészségére is. Válasszuk a kártyás fizetési lehetőséget. A bevásárlás után mossunk alaposan kezet – hívta fel a figyelmet. Az a rövid idő, amíg átadjuk az időseknek az élelmiszert, az nem minősül kockázati tényezőnek – mondta Müller Cecília.

15-en kaptak bírságot a kijárási korlátozás megszegése miatt

Kiss Róbert rendőr alezredes, az Operatív Törzs ügyeleti központjának munkatársa azt mondta, tegnap döntöttek arról, hogy

Magyarország csatlakozik a polgári védelmi EU-s bizottsághoz. Magyarország a felhatalmazott és tárolt eszközökre igényt nyújthat be.

A kijárási korlátozás megszegése miatt 739 rendőri intézkedés történt, 15 fő kapott bírságot. 9037 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, amit folyamatosan ellenőriznek. Az elmúlt időszakban 67 ilyen ellenőrzés volt. 163 szabálysértési feljelentést tettek, 94 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot.

Újabb két áldozat tegnap óta

Hétfő reggelre az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma 447-re nőtt Magyarországon. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 433 magyar állampolgár. Az aktív vírushordozók száma 398, mivel 34-en már meggyógyultak, és 15-en meghaltak.

A halottak száma vasárnap reggelhez képest kettővel nőtt. Mindketten idősek, 90 év felettiek voltak és alapbetegségeik is voltak.

Intézményes karanténban jelenleg 73-an tartózkodnak, a hivatalos úton végzett mintavétel száma pedig 13 301.

Még mindig a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, tömeges fertőzésről tehát nem lehet beszélni. Ahhoz, hogy ez egyelőre így is maradjon, kulcsfontosságú a kormányzati korlátozások és a különböző ajánlások betartása.

Borítóképünk kivágás az Operatív Törzs március 30-i sajtótájékoztatójának videójából