Operatív Törzs: életbe lépett a határátlépésről szóló új kormányrendelet (élő)

A járvány vége felé haladunk, az első hullámot lassan magunk mögött hagyhatjuk – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján.

A magyar és szlovák, illetve magyar és osztrák határátkelőhelyeken június 5-től megszűnt a határellenőrzés – jelentette ki Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs hétfői online tájékoztatóján. Mint mondta, március 12-től a magyar és osztrák tranzitforgalom számára mát több mint egymillió fő átléptetését segítették.

A Magyar Közlönyben megjelent és tegnap reggeltől hatályba lépett, hogy Németországból, Szlovákiából, Ausztriából, Csehországból az állampolgárok az általános szabályoktól eltérően beléphetnek a személyforgalomnál is. Hozzátette, az Európai Gazdasági Térség állampolgáraira is érvényes a szabályozás, ha van állandó tartózkodási helyük Magyarországon és ezt igazolni is tudják.

Ma 798-an használják aktívan a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését és összesen 9665 karantén van érvényben

– ismertette Kiss Róbert.

Müller Cecília azt mondta, a vírus első hullámát lassan magunk mögött hagyhatjuk. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint újabb hat magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4014 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt 24 órában elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 548 főre emelkedett az elhunytak száma, 2284-en pedig már meggyógyultak. Az elhunytak mindössze 4 százalékánál nem volt semmilyen más alapbetegség – tette hozzá.

Az aktív fertőzöttek száma 1182 fő, közülük 41 százalék budapesti, 59 százalék pedig vidéki. Jelenleg 385 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

