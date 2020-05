Operatív törzs: hétfőtől kezdődik a védekezés új szakasza (videó)

Hétfőtől megkezdődik a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakasza új szabályokkal – mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a pénteki online sajtótájékoztatón.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóját Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár kezdte, aki arról beszélt, a világon egyedülálló a magyar hitelmoratórium.

„A hiteltörlesztések felfüggesztése a lakosságot és vállalkozásokat is tehermentesíti”

– hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára.

Gion Gábor ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a folyószámlahitelt és a hitelkártyahitelt a magas kamatok miatt lehetőleg törlesszék az ügyfelek.

Kitért arra, hogy

a moratórium ellenére a lakosság 40 százaléka és a vállalkozások 30 százaléka továbbra is fizeti a hiteleit, ami azt mutatja, hogy most sokkal erősebb a lakosság és a vállalkozások pénzügyi helyzete, mint a 2008-as válság idején volt.

Hozzátette: a lakosság megtakarítási rátája az éves jövedelem 12 százaléka, ami a legmagasabb arány az Európai Unió tagállamai között.

Müller Cecília: nagy eredmény, hogy sikerült elkerülni a hirtelen nagy számú megbetegedést

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 2863 főre nőtt a hazánkban beazonosított betegek száma. Elhunyt újabb 11 krónikus beteg, ezzel 323 főre emelkedett a kór áldozatainak száma. Örömteli, hogy már 609-en gyógyultan távoztak az egészségügyi intézményekből, 983 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette a friss adatokat Müller Cecília a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

A tájékoztatót itt tudja megtekinteni:

Az országos tisztifőorvos elmondta,

nagy eredmény, hogy sikerült elkerülni a hirtelen nagy számú megbetegedést, amivel időt nyertünk, az egészségügy pedig mára felkészült a tömeges szakaszra.

„Ezt persze továbbra is szeretnénk elkerülni, ezért nem lazítunk, de próbálunk visszatérni az élet normális menetéhez. A fővárosiak és a Pest megyeiek fokozottan tartsák be a szigorú szabályokat, de vidéken is, maradjanak óvatosak az emberek” – kérte a szakember, aki a szájmaszk használatát is javasolta.

Müller Cecília azt mondta,

az idősek számára kijelölt idősáv továbbra is megmarad: kérik, hogy ők 9-12 óra között vásároljanak mind a fővárosban, mind vidéken.

Indulnak a laborvizsgálatok

Elindulnak a laboratóriumi vizsgálatok a lakosság átfertőződöttségéről, ez segít a döntések meghozatalában, hogy mekkora lépésekkel haladjunk.

A tatabányai kórházról a tisztifőorvos elmondta: a felvételi zárlat kiadásakor nagyszámú megbetegedés történt, ezért volt szükséges ezt meglépni. A zárlat ideje alatt a betegek ellátása folyamatos – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján látható, hogy mely intézményeket jelölték ki a betegek biztonsága érdekében, ahol áthelyezésre volt szükség.

A munka ünnepével kapcsolatban Müller Cecília úgy fogalmazott: a munkanélküliség eleve kockázati tényező, pszichés szempontból is fontos, hogy az ember hasznosnak érezze magát, alkosson.

A munkáltatóktól azt kérte, lehetőleg továbbra is biztosítsák az online, otthonról történő munkavégzést a dolgozóknak. Ahol mégis be kell menni dolgozni, csak egészségesek járjanak be , fokozottan igaz ez az egészségügyi dolgozókra

– figyelmeztetett dr. Müller Cecília.

„Fokozottan érvényes ez az egészségügyre, Tatabányán például voltak, akik betegen végezték a munkájukat, ami hozzájárulhatott a járvány terjedéseséhez. Az íróasztalokat a megfelelő 1,5-2 méter távolságra helyezzük egymástól, ügyeljünk arra, hogy az étkező, pihenő és dohányzásra kijelölt közösségi helyiségekben limitált számú ember legyen egyszerre, és itt is tartsák a védőtávolságot a munkavállalók. Helyezzenek ki fertőtlenítőszert és fontos a gyakran érintett tárgyak (villanykapcsolók, kilincsek) fertőtlenítése, ezt a megfelelő minőségű szerekkel kell elvégezni” – fogalmazta meg a kéréseket a tisztifőorvos-asszony.

A klímaberendezések karbantartása is nagyon fontos, de a legjobb, ha minél többször szellőztetünk. Ne tartsunk tárgyalásokat, megbeszéléseket, azokat online módon bonyolítsuk

– tette hozzá Müller Cecília.

Az ételkiszolgálás történjen kesztyűben, és ne feledkezzünk meg a tálcák, textilak fertőtlenítéséről sem. A munkahelyi sporttevékenység is engedélyezett, de itt is be kell tartani a szabályokat és a sporteszközök fertőtlenítésének fontosságáról se feledkezzünk meg

– fogalmazott a tisztifőorvos.

Hétfőn kezdődik a védekezés új szakasza

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hétfőtől megkezdődik a járvány elleni védekezés új szakasza. Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy milyen új szabályok érvényesek az üzletekre, eseményekre, és a veszélyeztetett lakosságra. Hozzátette,

a fővárosban és Pest megyében a lakosság továbbra is csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát, míg vidéken nyitva lehetnek a vendéglátó-egységek, intézmények.

A felsőoktatási intézmények újranyitásáról a rektor hozhat döntést, ám a kollégiumok nyitva-tartása továbbra is tilos.

Az önkormányzatok rendeletalkotási lehetőségeiről az alezredes elmondta: a piacoknak az idősek által látogatható idősávjáról hozhatnak döntéseket és ezen a hétvégén még szigoríthatják a központi kijárási korlátozási intézkedéseket. Továbbra is intézkedhet a rendőrség, ha valaki megszegi a szabályokat – jelezte Kiss Róbert.

Újságírói kérdésre válaszolva Kiss Róbert elmondta,

az új rendelkezések május 4-től lépnek életbe, innentől külön szabályok vonatkoznak Budapestre és Pest megyére, illetve vidékre, az önkormányzatok valószínűleg nem kapnak külön rendeletalkotási lehetőséget.

311-re emelkedett a büntetőeljárások száma, 83 rémhírterjesztéssel, 26 esetben köznyugalom megzavarása, 95 esetben csalással, 18 esetben járványügyi szabályok megsértésével összefüggő eljárások száma. 59 főt pedig gyanúsítottként hallgattak ki – sorolta Kiss Róbert.

Ma 0 órától a 7500 kg össztömegű tehergépkocsik tekintetében csak Hegyeshalomnál lehet be- és kilépni Magyarországra, Soproni és kópházai átkelő nem használható A hosszú hétvégén 18-08 óra között használható a humanitárius folyosó és csak Hegyeshalomnál lehet belépni. A rendőrség vidéken is folytatja a vendéglátóhelyek ellenőrzését – közölte az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa, aki megismételte: május 4-étől a vidéki polgármesterek már nem hozhatnak saját, szigorúbb szabályokat a településükön.

Müller Cecília elmondta, a tavak, strandok igénybevétele hétfőtől lehetséges és

a vízben nem terjed a vírus, nem kell tartani tőle. Az uszodákra is különösen igaz, mert a klórra érzékeny a vírus, hamar elpusztul. A két méteres távolság betartása továbbra is ajánlott

– tette hozzá a tisztifőorvos.

A vérplazma-terápia ígéretes, de még nem bizonyított eljárás, ha működni fog, széles körben bevezetik – jelezte Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos közölte, jelenleg is tart a vizsgálat a tatabányai kórházban, ahol valószínűleg az ott dolgozóktól indult a fertőzés terjedése, ezért valamennyi dolgozót a portástól a műszaki személyzeten át az orvosokig le fognak tesztelni. Mindezt addig, amíg a járványügyi helyzet fennáll.

Arra a kérdésre, hogy Budapestről tömegesen indulhatnak-e el vidékre az enyhítések miatt, Kiss Róbert alezredes azt válaszolta,

bíznak benne, hogy a fővárosi lakosok továbbra is betartják a korlátozást, hogy csak alapos indokkal hagyják el otthonukat.

Az üzletek korlátozott nyitvatartása csak Budapestre és Pest megyére vonatkozik, vidéken korlátozás nélkül nyitva lehetnek – emelte ki a rendőr alezredes.