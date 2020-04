Operatív Törzs: egyre több a gyógyult (videó)

Továbbra is csak alapos okkal hagyhatják el lakóhelyüket az emberek – hangsúlyozta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa szombati online sajtótájékoztatón.

Újabb 12 krónikus betegtől kellett búcsút vennünk, ők egy 41 éves férfi kivétel mind idősek voltak. Ezzel 262 főre emelkedett az elhunytak száma, 458-en azonban már gyógyultan távoztak a kórházból. 899 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen, számolt be Müller Cecília – írja összefoglalójában a Magyar Nemzet.

A tisztifőorvos az európai immunizációs hét kapcsán elmondta,

a védőoltások nemcsak a beoltott személyt védik, hanem a környezetüket is.

– Bizakodóak vagyunk, hogy a koronavírus ellen is kifejlesztik belátható időn belül a vakcinát, ami segíti a megelőzést – fogalmazott.

Hazánkban 12 féle fertőző megbetegedéssel szemben oltják a csecsemőket, sehol máshol nincs a világon ilyen szoros követési rendszer

– hangsúlyozta.

Ismert tény, hogy a bárányhimlő elleni védőoltást is bevezették, illetve a HPV-ellenoltás is rendelkezésre áll. – Ezek nagy dolgok, és mi természetesnek vesszük, de nem az, más országokban kevésbé védettek az emberek.

– Ez a hét az immunizációs hét, örömmel nyugtáztam, hogy minden érintett megkapja a kötelező védőoltását – közölte az országos tisztifőorvos. Hozzátette, ez manapság nem könnyű, hiszen a gyerekeket el kell vinni ehhez az orvoshoz, akihez időpontra kell menni. Egy szülő vigye a kisgyermeket a védőoltásra – figyelmeztetett Müller Cecília. Az otthon történő oltás beadás továbbra sem javasolt.

Az iskolában kapott kampányoltásokról a tisztifőorvos azt mondta: ezek halasztódnak, ami nem jelent egészségügyi problémát.

Müller Cecília köszönetet mondott a rendvédelmi szerveknek, akik folyamatosan nehéz körülmények között kell helytállniuk és vigyáznak az egészségügyi dolgozókra és mindenkire.

Kiss Róbert rendőr alezredes emlékeztetett,

május 3-ig marad hatályban a kijárási korlátozás, az új szabályokról kormányrendeletben tájékoztat majd a kormány.

Hatályba lépett az a kormányrendelet is, amely szerint az önkormányzatok a központinál szigorúbb szabályokat hozhatnak hétvégén a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban.

Az elmúlt 24 órában volt az eddigi legmagasabb a rendőri intézkedések száma, amely meghaladta az 1500-at – mondta el az alezredes.

Pénteken megindult a személyforgalom a hegyeshalmi határátkelőnél, hétfő reggel 5 órától 21 óráig lehet használni ezt a határátkelőt – jelentette be Kiss Róbert rendőr alezredes.

Újságírói kérdésre az országos tisztifőorvos közölte: a vérplazmakezelés során csak a már gyógyult páciensek ellenanyagokat tartalmazó vérplazmáját használják fel.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy

a május elejétől várható korlátozásenyhítések elsősorban nem az időseket és a nagyvárosokban élőket fogják érinteni. További türelmet kért a lakosságtól.

Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, nagyon szeretnék elkerülni az exponenciális növekedést, az eddigi hatósági rendelkezéseknek köszönhetően sikerül kontroll alatt tartani a járvány terjedését. Ehhez nélkülözhetetlen a lakosság fegyelmezettsége is – tette hozzá.

Az idősotthonok fertőtlenítése folyamatosan zajlik, azokban az intézményekben kezdve, ahol már regisztráltak pozitív esetet – idézte fel Müller.

A most zajló ellenőrzések három részben zajlanak: első lépésben egy kérdőíves felmérés történt, a következő ütem most zajlik, itt a száz fő feletti intézményeket vizsgálják, majd jönnek a kisebb létszámú idősotthonok – mondta a tisztifőorvos, aki arról is szólt, hogy Magyarországon a vírus mortalitása az alsó egyharmadba tartozik.

A beszállított maszkokkal kapcsoltban a tisztifőorvos elmondta:

azokat az egyéni védőeszközöket, amelyeket a kormányzat beszerez, elsősorban azoknak juttatja el, akiknek feltétlenül szükséges a védekezésben, így az egészségügyben, a szociális intézményben és a rendvédelemben dolgozóknak.

Rengeteg védőfelszerelés jön, ami örvendetes, mert egy ember naponta 4-6 maszkot is elhasználhat, hiszen folyamatosan cserélni kell ezeket – emlékeztetett. Akik nem ezekben a munkakörökben dolgoznak, azoknak teljesen jó a házi készítésű textilmaszk is, amelyek mechanikai védelmet biztosítanak.

Borítókép: Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára, Müller Cecília országos tisztifőorvos és Gál Kristóf, az ORFK szóvivője (b-j) a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. április 25-én