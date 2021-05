Közadakozásból építenének fehér emberek és koronavírus nélküli várost

Egy saját várost akar létrehozni magának a Black Hammer nevű csoport. A jelek szerint kommunista elveket követő szervezet örömmel jelentette be a közösségi oldalán, hogy 800 ezernél is több négyzetméternyi területet „szabadítottak fel” Coloradóban, hogy ott alapítsák meg saját városukat. A terület fent a hegyekben van, és a Black Hammer beszámolója szerint tó és folyók is találhatók rajta – írja a V4NA.

A tervezett város a Hammer City nevet fogja viselni, és

A településen nem fognak senkit sem diszkriminálni, biztosítják a lakhatást és az egészségügyi ellátást is.

A csoport célja, hogy visszaadja a földet a gyarmatosított embereknek.

A Black Hammer ügyködéséről Andy Ngô konzervatív újságíró számolt be a közösségi oldalán. Az általa közzétett képekből az is kiderült, hogy a színes bőrűeket támogató csoport a hideg időszakban könyveket akar majd égetni, hogy melegen tartsák magukat. Ehhez a zsidó származású Anne Frank naplóját mellékelték, azaz a jelek szerint antiszemita nézeteket is vallanak.

A group called Black Hammer has allegedly acquired 200 acres of land in Colorado to create an ethno, communist state for black & brown people. They’re currently trying to raise $500k on @gofundme. They say they will burn Anne Frank’s writings to keep warm. #BLM #AutonomousZone pic.twitter.com/N6EtMJNmaF

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 6, 2021