Közel hatvan százalékkal nőtt a migrációs nyomás tavalyhoz képest

59%-kal nőtt idén a január-júniusi időszakban az illegális határátlépések száma tavalyhoz képest – derül ki az EU határ- és partvédelmi ügynökségének friss kimutatásából. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy az idei év első felében több, mint 61 000-en próbáltak meg illegálisan bejutni az EU területére – írja a V4NA.

Csak júniusban mintegy 11 150 illegális határátlépést regisztrált a Frontex, ami 69%-kal magasabb, mint tavaly ugyanebben a hónapban. A legnagyobb növekedést a Földközi-tenger középső részének útvonalain történt, elsősorban a Líbiában és a Tunéziában tevékenykedő csempészhálózatok miatt, írja az EU határ- és partvédelmi ügynöksége.

📌Latest from 🇪🇺 external borders:

✅The number of illegal border crossings at Europe’s external borders in the first six months of 2021 reached over 61 000, 59% more than the total from a year ago

