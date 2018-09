Közleményben reagált a szexuális erőszak vádjára a két vízilabdázó

Remélhetőleg rövid időn belül kiderül az igazság, ezt írta Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt az egyesületük közösségi oldalán.

Megköszönik a bizalmat és a jövőre koncentrál Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt abban a közleményben, amelyet egyesületük honlapjára tettek ki a szexbotrány kirobbanása után – hangzott el a Tények vasárnap esti adásában.

Korábban a Blikk számolt be arról, hogy évekig magában tartotta egy most 13 éves kislány, hogy sztársportolók szexelhettek vele. A lap információi szerint később ezt kiírta magából egy levélben, amelyet eljuttatott családja egyik ismerősének. A történet állítólag tartalmazza a szexuális aktusokat, azok helyszíneit és körülményeit is.

Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a Tények műsorában azt mondta, lehetetlennek tartja egyetlen egy volt játékosáról is vagy a vízilabda szövetség bármely olyan szakemberéről, aki utánpótlás vagy felnőtt válogatottak mellett dolgozik, hogy ilyet tegyen, és abban bízik, hogy ez gyorsan kiderül hivatalosan is.

A rendőrség egyelőre hallgat a részletekről, de a Tények a kislány ügyvédjétől megtudta, hétfőn lesz a sorsdöntő nap, amikor a gyermeket nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálat alá vetik, hogy igazat mond-e. Makai Gábor klinikai szakpszichológus elmondta, hatósági tesztekkel kimutatható, ha egy gyermek sérült. Arra, hogy két év elteltével került elő az ügy, a pszichológus szerint az lehet a magyarázat, hogy az áldozat nem tud beszélni az őt ért sérülésekről.

A Tények információi szerint a kislányt csapattársai is titkolózásra buzdították, de végül nem bírta tovább. A gyermek ügyvédje szerint, ha bebizonyosodik a bűnösségük, az elkövetők akár 15 évet is kaphatnak.

