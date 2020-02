Lázmérés, kérdőív és kevés utas a debreceni repülőtéren

A milánói gép minden utasa kijöhetett a debreceni reptérről szombat kora hajnalban.

Ez azt jelentette, hogy senkinek sem mértek a normál értéktől magasabb testhőmérsékletet, és a kérdőív válaszai alapján sem minősítettek senkit „kockázatosnak” azok közül, akik a koronavírus európai „fészke” közelében lévő nagyvárosból érkeztek Debrecenbe – írja riportjában a haon. hu újságírója, Kovács Zsolt.

A menetrend szerint pénteken 23.55-kor landoló milánói járat érkezésénél a Napló munkatársai is ott lehettek, természetesen a megszigorodott szabályokat és óvintézkedéseket betartva.

Sem a repülőtér személyzetétől, sem az egészségügyiektől, sem a rendőröktől nem kérdezhettek, az utasokkal pedig a kordonnal elkerített biztonsági zónán kívül beszélhettek. Szájunkat és orrunkat eltakaró maszkot és gumikesztyűt kaptak, fel is vették, mint ahogy a gép érkezésénél dolgozó, előbb említett személyzet is. A járat harminchárom utasa közül néhányan viseltek csak arcmaszkot, gumikesztyűt senki. A kérdőív és a testhőmérséklet mérése mintegy tíz perccel hosszabbította meg a kicsekkolást.

Nyugalom és türelem

A megkérdezett utasok nem aggódtak a koronavírus miatt, természetesnek vették a vizsgálatot.

Szokatlanul kihalt volt a légikikötő várója. Az utasváró félhomályában két rendőr beszélgetett, az érkezési zónát jelölő ajtóra egy papírlapra nyomtatva: „Szigorított védelmi terület”. Kisvártatva megjöttek a takarítók is, felvették az arcmaszkot, a gumikesztyűt, és ki-ki a maga területét vette munka alá. Egyikőjük elmondta, hogy a koronavírus miatt néhány napja viselnek csak maszkot, a tisztítószereik is erősebbek, és a mosdóba is ki kellett tenniük korábban nem használt fertőtlenítő szereket. Közben a váró televízió képernyőjén a reklámok között fel-feltűntek angol és magyar nyelven a koronavírus miatti kötelező óvintézkedések.

Csak maszkban és kesztyűben

A repülőgép már Kecskemét felett járt, amikor a reptér sajtósától a Napló munkatársai is megkapták az arcmaszkot és a gumikesztyűt, és persze a tájékoztatást a munkával kapcsolatos, az elmúlt napokban jelentősen szigorodott szabályokról. Aztán irány a becsekkolás protokollja: cipő, kabát le, zsebeket kiüríteni, nadrágszíjat, karórát, telefont letenni, átmenni a vizsgálókapun, a cuccaink a röntgenen.

Nem sípolt be sehol, mehettek az utasokat fogadó terembe. Amikor odaérkeztek, akkor landolt a milánói járat. A biztonságiak és az egészségügyiek, köztük egy orvos elfoglalta a munkájához megfelelő helyet. Mindenki felvette az arcmaszkot, a gumikesztyűt, majd néhány perc elteltével megérkeztek az utasok. Kitöltötték a kérdőívet, aztán a néhány másodpercig tartó testhőmérséklet méréshez álltak sorba. Nyugodtan, csendben…

Senki sem tüsszentett, köhögött

Mindez szokásos ilyenkor, hiszen a koronavírus terjedését meg kell akadályozni. Amikor hétfőn kifelé mentem, ugyanezen a procedúrán Milánóban is átestem. Ez most gyorsan ment, hiszen körülbelül harmincan utaztunk a gépen. Azt tapasztaltam, hogy a repülőtéren most sokkal kevesebben vannak, mint máskor – válaszolta az újságíró kérdéseire egy férfi.

Szájmaszkot vagy kesztyűt viselni? Ugyan már! Kitől kapnám el a koronavírust? El sem lehet kapni, tekintettel, hogy alig van ember a repülőtéren, Milánó meg szinte teljesen kihalt volt

– magyarázta egy fiatalember, aki azt is elmondta, hogy a repülőgépen többször is bemondták, hogy Debrecenben kicsit hosszadalmasabb lesz a kicsekkolás, mert kérdőívet töltetnek ki és megmérik a testhőmérsékletünket.

De ez teljesen természetes hiszen a koronavírus veszélyre tekintettel be kell tartani a hatóságok előírásait – tette hozzá.

Belehalni a koronavírus betegségbe; abba biztosan nem! Hiszen ebbe a fertőzésbe 70-80 éven felüliek haltak meg, akik egyébként is súlyos betegséggel feküdtek a kórházban. Engem cseppet sem aggaszt a vírus. Két hónapig voltam Olaszországban, igaz, távol a veszélyes zónáktól, de minden nap hallgattuk a híreket. Az egészségügyi minisztériumtól megmondta valaki, hogy az influenzavírus tízszer erősebb a koronavírusnál. Azt támadja csak meg, akinek nagyon gyenge az immunrendszere. – beszélt magabiztosan egy idős hölgy, aki Debrecenből Szatmárnémetibe folytatja útját.

Érkezik a gép személyzete, az ő testhőmérsékletüket is megméri az egészségügyi személyzet, majd minden bentlévőről lekerültek az arcmaszkok, a gumikesztyűk.

Kiürült a fogadóterem, senkinek nem volt magasabb a testhőmérséklete. Ja, és egyetlen tüsszentést, köhögést sem hallottak az egész protokoll alatt.