Legalább 50 ezer ember szülőföldön maradását segítette eddig hazánk

Közös projekteket indít a kormány Irakban az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalával, a USAID-del a Hungary Helps program keretében, erről Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a program megvalósításáért felelős államtitkár beszélt egy lapinterjúban.

Azbej Tristan a Hungary Helps (Magyarország segít) program jövő évi terveiről szólva a Magyar Hírlapnak elmondta: elsősorban folytatódik a rehabilitációs és rekonstrukciós program ott, ahol az Iszlám Állam összeomlása után ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi, de a közeljövőben elindulhatnak az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalával, a USAID-del megvalósítandó közös projektek is. Az üldözött keresztények támogatása mellett új elemként jelenik meg a jazídi közösség támogatása – árulta el az államtitkár.

A beszélgetésből kiderül továbbá, hogy hazánk Afrikában, a szubszaharai térségben élő keresztények körében is bővíteni kívánja segélyezési tevékenységét, jelenleg a nyugat-afrikai Nigériában, a közép-afrikai Kongóban és az Afrika szarván fekvő Etiópiá­ban van jelen támogatásaival. Felmerült az is, hogy a Hungary Helps a migrációs szempontból ugyancsak számottevő kibocsátó erővel rendelkező Dél-Ázsia válságövezeteire is kiterjesztené támogatási programját – teszi hozzá a politikus, megjegyezve, hogy önkéntesprogramjuk keretében elhivatott fiataloknak szeretnék lehetővé tenni, hogy személyes részvételükkel nyújtsanak segítséget a fejlődő országokban élőknek.

Az államtitkár elmondja, hogy a Hungary Helps program 2017-es indulása óta legalább 50 ezer embernek tette lehetővé, hogy a migráció helyett a szülőföldön maradást választhassa. Szól az észak-iraki Tell-Aszkuf nevű keresztény városról, ahol Magyarország ezer család otthonát építette újjá, ezért a helyiek hálájuk jeléül településüket azóta „Magyarország leányának” nevezik.

Azbej Tristan beszél a Hungary Helps program tevékenységét segítő, tavasszal létrehozott ügynökségről is, amelynek feladata, hogy külső forrásokat – az üzleti és a magánszférából származó adományokat – mozgósítson a segélyezési célok érdekében, illetve a nemzetközi együttműködést menedzselje, amelyre egyébként „nagy reményekkel” tekint a magyar fél.

„Azt tapasztalom, hogy a magyar erőfeszítéseket széles körű elismerés övezi”

– jegyzi meg a program vezetője, kiemelve Donald Trump és Ferenc pápa vonatkozó mondatait, illetve más egyházi és segélyszervezeti vezetők nyilatkozatait. Szerinte ez az elismerés annak a bátorságnak szól, amelynek köszönhetően a magyar kormány a keresztényüldözés kérdésében áttöri a hallgatás falát.

„Mi akkor is nyíltan beszélünk a keresztények százmilliói­nak szenvedéséről, ha ezzel magunkra haragítjuk az őszinte beszédet ellehetetlenítő politikai korrektség, a píszí felkent cenzorait. És mi azoknak is szemébe mondjuk a valóságot, akik már attól is szívükhöz kapnak, ha a keresztény kifejezés pozitív szövegkörnyezetben hangzik el”

– teszi hozzá.

Azbej Tristan az interjúban kiemeli továbbá, hogy a Hungary Helps támogatási programjainak kidolgozása során nagyban támaszkodnak az elmúlt években kiépített helyi, főként az egyházakra és egyházi szervezetekre építő kapcsolatrendszerükre. Fő céljuk pedig a szülőföldön maradás támogatása mellett a szülőföldre való hazatérés segítése is. A program alapelve, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt idehozni – hangsúlyozza az államtitkár.