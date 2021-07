Lesajnálja Gyurcsányt és Karácsony Gergelyt egy ismert baloldali (videó)

Lesújtó véleményt fogalmazott meg a baloldalról Lengyel László, aki maga is emblematikus figurája a hazai balliberális holdudvarnak – írja az Origo.

A közgazdász-politológus ezúttal tűpontosan mutatott rá, hogy az előválasztás csupán színjáték, a baloldali szereplők, élükön Gyurcsány Ferenccel régen lejáratódott, kormányzásra alkalmatlan politikusok, akikkel nem lehet választást nyerni 2022-ben. Az interjút Rákay Philip elemezte a Patrióta csatornán látható videójában.

Lengyel László a Klub Rádióban adott interjút, és meglepő őszinteséggel elemezte Gyurcsány Ferenc helyzetét:

– Újra mondom. Amíg Gyurcsány Ferenc látszik az ellenzék hősének, aki ezt büszkén viseli is, addig nagy baj van. Az emlékezet olyan, mindkét oldalon, hogy nem tudsz győzni egy olyan személyiséggel, aki ilyen árnyként lebeg az ellenzék felett. (…) Gyurcsány Ferencnél vissza fognak kérdezni a kormányzására. És attól a pillanattól kezdve mindenki elfedi a szemét. Ilyen kormányzást akarsz? Ez a borzasztó ebben… Akkor itt egy káosz lesz…

A baloldali politológus jól látja, már most káoszt teremtettek Gyurcsányék, addig csűrték-csavarták az előválasztás szabályait, amíg minden úgy alakult, ahogy az a DK-vezérnek jó – kommentálta Rákay Philip.

Ugyanez zajlott a jelöltállítással is, amiről Lengyel László ezt mondta:

– Most ott fogunk állni, hogy az eredeti koncepcióhoz képest, teljesen ki van facsarva és egy tragikomikus helyzet, hogy olyan jelöltek küzdenek ma, akik

már küzdöttek 4 éve, 8 éve, adott esetben 12 éve és többnyire vesztettek. Általában a választók előtt nem a leghitelesebb jelöltek

– maradjunk ennél a finom kifejezésnél.

Lengyel László nem kímélte Karácsony Gergelyt sem, Gyurcsány báb miniszterelnök-jelöltjéről így vélekedett:

– Ez az igazi probléma, hogy egy polgármesternek, Karácsony Gergelynek fel kellene mutatnia Budapesten bármilyen eredményt. Most komolyan mondom, a negatív eredmény is jó volna, de bármilyen eredményt fel kellene mutatnia. Nem tudunk egy biciklisávon túlmenően semmit felmutatni. (…)

Nem értek hozzá, de miért ne vezethetnék egy kormányt. Ez nem megy. Ez Magyarország tragédiája.

Lengyel László éveken át szorgalmazta a baloldali összefogást, de most láthatóan csalódott – hiszen Gyurcsány pártja ural mindent. Arról nem is beszélve, hogy már a Lengyelhez hasonló ősbalosokat is aggasztja, hogy a megújulásra képtelen baloldal a semmitmondó nemzetközi trendeket majmolja – mutatott rá videójában Rákay Philip.

Ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy Lengyel László, a többi balos háttérember, az egész Index-Telex-444 tengely mindennek ellenére is kőkeményen a baloldali győzelemért dolgozik, bármi is legyen az ára. Miközben pontosan tudják, mi lenne az ára.

– Inkább attól félek, hogy a Jézus Mária győztünk esete fog fennforogni. Hogy ott állunk majd, és ha győztünk, akkor mi van?! Kormányzóképesek vagyunk? Képesek vagyunk egy országot rendbe hozni? Képesek vagyunk normális kérdéseket feltenni, nemhogy válaszokat adni. Itt már baj van – vall őszintén a félelmeiről Lengyel László.

Nyilvánvalóan a balos értelmiségiek is jól tudják, hogy az előválasztás színjáték, mint ahogy azt is, hogy Gyurcsányé az igazi hatalom, és katasztrofális lenne az ország számára, ha a baloldal valaha hatalomra kerülne. Mégis ezért dolgozik az egész gépezetük. Ilyen a mai magyar baloldal – összegezte Rákay Philip.