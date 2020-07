Letartóztatták Jeffrey Epstein bizalmasát

A manhattani szövetségi ügyészség hat rendbeli vádat emelt Ghislaine Maxwell ellen.

Az Egyesült Államokban letartóztatták Ghislaine Maxwellt, a kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel vádolt néhai Jeffrey Epstein bizalmasát és segítőjét – jelentette be a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szóvivője csütörtökön.

A manhattani szövetségi ügyészség – amely az Epstein-üggyel foglalkozik – hat rendbeli vádat emelt Maxwell ellen. Audrey Strauss ügyész bejelentése szerint a vádpontok között szerepel összeesküvés, kiskorúak kényszerítése törvényellenes szexuális visszaélésekre, két rendbeli hamis tanúzás.

Az 58 éves Maxwellt – aki az 1991-ben rejtélyes körülmények között elhunyt egykori brit sajtómágnás, Robert Maxwell lánya – az északkeleti New Hampshire államban, egy kis településen tartóztatták le. Várhatóan csütörtökön meg is jelenik egy New Hampshire-i szövetségi bíróság előtt, ahol az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését kérelmezi majd.

Jeffrey Epstein, a nemzetközi pénzügyi világ egyik ismert alakja, tavaly augusztusban lett öngyilkos a manhattani börtöncellájában, miközben a perére várt. Emberkereskedelemmel, kényszerítéssel, fiatalkorúak megrontásával, kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel vádolták. Szoros barátainak nevét tartalmazó naptárjában olyan ismert nevek szerepeltek, mint Bill Clinton volt amerikai elnök, vagy András yorki herceg, II. Erzsébet királynő fia, aki ellen szintén nyomozás folyik az Egyesült Államokban.

Ghislaine Maxwell először Epstein barátnője volt, majd később segítője lett a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekményekben. A vádirat szerint aktívan együttműködött Epsteinnel a visszaélésekben. Az áldozatok tanúvallomásairól tudósító amerikai sajtóhírek már korábban arról számoltak be, hogy Maxwell volt az, aki „feltérképezte” a potenciális áldozatokat: kifaggatta őket életkörülményeikről, családi viszonyaikról, elnyerte a bizalmukat, majd meghívta őket Epstein villáiba vagy magánszigetére, előkészítette őket a szexuális visszaélésekre, amelyekben gyakran maga is részt vett. Mindez a manhattani ügyészség vádiratában szintén szerepel.