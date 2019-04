Lövöldözés volt egy dél-kaliforniai zsinagógában

A lövöldözéskor mintegy száz ember lehetett a zsinagógában, akik a zsidó húsvét ünnepségein vettek részt. A hatóságok tájékoztatása szerint a halálos áldozat egy nő, a három sebesült között pedig egy gyermek és egy rabbi is van.

David Nisleit, San Diego rendőrfőnöke a sajtónak elmondta, hogy a lövöldözés után egy szolgálaton kívüli, épp a zsinagógában tartózkodó határőrtiszt a férfi után lőtt, de nem találta el. A rendőrség hamar utolérte a kocsit, amely lehúzódott az út szélére, a merénylő pedig feltett kézzel kiszállt. Azonnal őrizetbe vették, jelenleg az FBI emberei hallgatják ki őt.

JUST IN: Sheriff confirms John Earnest, 19, is the the suspect accused of killing a woman and wounding 3 others in a shooting at the Chabad of Poway in California. Earnest is a self-proclaimed white supremacist. pic.twitter.com/WMBVYPDyw2

— Breaking911 (@Breaking911) April 28, 2019