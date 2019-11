Két halálos áldozata van a londoni támadásnak

Szijjártó Péter a levélben – amelynek magyar fordítását tárcája eljuttatta az MTI-nek – azt írta Dominic Raabnak, hogy „gondolatainkban és imáinkban az áldozatokkal és családjaikkal vagyunk.”

„Ez az értelmetlen és brutális támadás megerősít bennünket abban a meggyőződésünkben, hogy továbbra is kitartóan küzdenünk kell a terrorizmus ellen. Az Egyesült Királyság számíthat Magyarország megingathatatlan szövetségére” – tette hozzá a magyar diplomácia irányítója.

A minisztérium később azt közölte, hogy a jelenlegi információk szerint a támadasnak nincs magyar érintettje.

Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában elkövetett késeléses terrortámadásnak.

Ketten meghaltak a London belvárosában pénteken elkövetett késeléses terrortámadásban. A gyanúsítottat a rendőrök agyonlőtték.

Cressida Dick, a Scotland Yard főparancsnoka pénteken késő este tartott rövid sajtótájékoztatóján hivatalosan megerősítette a két halálos áldozatról szóló, a brit médiában nem sokkal korábban megjelent értesüléseket és közölte, hogy a támadásban hárman megsérültek.

A londoni rendőrség vezetője egyelőre sem a gyanúsított, sem a sérültek, illetve a halálos áldozatok kilétéről sem árult el részleteket. Kijelentette: tart az áldozatok azonosítása, a hatóságok mindenekelőtt a hozzátartozókat akarják felkutatni és értesíteni.

A vizsgálat érdekeire hivatkozva nem volt hajlandó érdemben válaszolni arra a kérdésre sem, hogy a gyanúsítottnak a rendőrség szerint lehettek-e bűntársai.

Elmondta ugyanakkor, hogy a támadás a London hídnak a pénzügyi központ, a City felőli végénél kezdődött, a londoni halárusok ősi céhének épülete, a Fishmonger’s Hall mellett.

Cressida Dick tájékoztatása szerint

Boris Johnson brit miniszterelnök, aki a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választások konzervatív párti kampányát irányítja, péntek este megszakította vidéki kampánykörútját, és visszatért a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalba. Nem sokkal később adott nyilatkozatában közölte, hogy az incidens óta a hatóságok ellenőrzésük alá vonták a helyzetet.

Johnson közölte azt is, hogy a kormányzó Konzervatív Párt törölte a decemberi előrehozott választások kampányának péntek estére tervezett rendezvényeit, ő pedig összes szombati hivatalos programját lemondta.

Hozzátette: ha a lelőtt elkövetőn kívül még bárkinek köze volt a támadáshoz, a hatóságok kézre kerítik, és az igazságszolgáltatás előtt kell felelnie e bűncselekményért.

Boris Johnson kijelentette, hogy Nagy-Britanniát soha nem lehet megfélemlíteni vagy megosztani ilyen jellegű támadásokkal.

Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője is közölte, hogy a Labour felfüggesztette péntek este a kampánytevékenységet.

Pénteken késő estére összehívták a brit kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA).

A londoni rendőrség első beszámolójában még az állt, hogy a támadás körülményei egyelőre nem egyértelműek, de a hatóságok elővigyázatosságból „úgy kezelik a történteket, mintha az incidens a terrorizmushoz lenne köthető”.

Neil Basu, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője azonban a londoni rendőrség székháza előtt tartott rövid péntek esti sajtótájékoztatóján elmondta:

Hozzátette ugyanakkor, hogy a rendőrség továbbra is „nyitott kérdésként” kezeli a támadó indítékait.

Elmondta azt is, hogy

de a vizsgálat eddigi eredményei szerint a gyanúsított által viselt mellény nem tartalmazott valódi robbanószert.

A szemtanúk szerint egy verekedés volt kibontakozóban a hídon, amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek és a térfigyelő kamerák felvételei alapján fegyvereket kezdtek el kipakolni a furgonból. A civilek menekülés közben azt ordítozták „Még puskákat is hoztak”, ami tovább növelte a pánikot – írta a V4NA.

Gunfire between police and individual at London Bridge after group of men where involved in a fight. #london #LondonBridge #gunfire #shooting #hopeeveryoneissafe pic.twitter.com/BXYyKkvRUw

— sander nevejans (@NevejansSander) November 29, 2019