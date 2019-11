Ma áll bíróság elé Gyárfás Tamás

Amennyiben Gyárfás bűnösnek vallja magát, a vádhatóság tizenkét év szabadságvesztés kiszabását indítványozhatja.

Az előkészítő üléssel kezdődik meg ma a Fővárosi Törvényszéken Gyárfás Tamás büntetőpere. A Nap Tv volt vezetőjét és egykori úszószövetségi elnököt a Fővárosi Főügyészség felbujtóként előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg 2019. július 30-án – derül ki a Pesti Srácok cikkéből. A vád szerint ő bujtotta fel Portik Tamás vállalkozót arra, hogy egy szlovák bérgyilkos, Jozef Roháč segítségével ölesse meg riválisát, Fenyő Jánost, aki egy videókazettákat terjesztő és egy napilapot kiadó gazdasági társaságnak – a VICO Rt.-nek – is vezérigazgatója volt. Fenyő és Gyárfás között már az 1990-es évek közepén üzleti vita és ebből fakadóan később személyes ellentét is kialakult.

Bár már a gyilkosság után nem sokkal felmerült az ügyben Gyárfás Tamás neve, végül csak tavaly április 17-én vették őrizetbe és gyanúsították meg a bűncselekménnyel. Az ügyészség indítványozta előzetes letartóztatását, ám a bíróság 200 millió forint óvadék ellenében lakhelyelhagyási tilalomra ítélte azzal, hogy nyomkövetőt kell viselnie.

Gyárfás Tamás 1997-ben elhatározta, hogy a játszma végleges lezárása érdekében megöleti Fenyő Jánost – idézi fel a történteket a Magyar Nemzet cikke. Ezért 1997 szeptemberében megbízott ezzel egy, az éjszakai életből közismert személyt (Tasnádi Pétert, aki tanúként részese a pernek), aki 12 millió forintért vállalta, ám hatmillió forint előleg átvétele után nem teljesítette a megbízást. A vádlott választása ezek után Portik Tamásra esett, akit 1994 óta ismert. A vád szerint Portik Tamás a megbízást elfogadta, és rávette az emiatt időközben jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre elítélt Jozef Roháčot Fenyő János megölésére. Roháč 1998. február 11-én a késő délutáni órákban Budapest II. kerületében, a Margit körút és a Margit utca sarkánál, a piros lámpánál a gépkocsijában várakozó Fenyőhöz lépett, és egy gépfegyverrel kivégezte.

Bár az ügyészség a vádiratban a Magyar Nemzet szerint tizenkét év szabadságvesztés kiszabását indítványozta, amennyiben Gyárfás Tamás az előkészítő ülésen teljes körű beismerő vallomást tesz, a Pesti Srácok cikke szerint Gyárfás szinte biztos, hogy nem fogadja el az ügyészség ajánlatát, így jövőre – hacsak nem áll elő valami rendkívüli indítvánnyal a védelem -megkezdődik a tárgyalás-sorozat.

A Fővárosi Főügyészség több tucat tanú idézését indítványozza. Többek között Kuncze Gábor volt belügyminiszternek, az SZDSZ egykori elnökének is meg kellene jelennie a törvényszék előtt. Ugyancsak vallomást tesz Tasnádi Péter és volt felesége, valamint Friderikusz Sándor televíziós személyiség és a Fenyő-ügy volt főnyomozója, Kovács Lajos is, továbbá elkülönített helyiségben tehet majd videóvallomást az MSZP karitatív tagozatának volt elnöke, Dósa István András is, akinél Portik Tamáshoz köthető hangfelvételeket foglalt le tavaly a rendőrség. Érdekesség, hogy Radnai Lászlót, a Portik-ügyek egykori koronatanúját nem idézné az ügyészség a tárgyalásra, ahogy Portik volt titkárnőjét sem, aki pedig korábban arról vallott, hogy jelen volt, amikor egykori főnöke és Gyárfás Fenyő haláláról döntött.

A vádiratban ugyan nem szerepel, ám annak eljárásjogi akadálya nincs, hogy Portik Tamást is tanúként hallgassák meg (az ő felbujtói szerepét egy másik perben vizsgálják majd).

