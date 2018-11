Ma van a magyar jelnyelv napja

November 9-e a jelnyelv fontosságára és szerepére hívja fel a figyelmet.

Az Országgyűlés a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (Sinosz) kezdeményezésére, a jelnyelvi törvény elfogadásának évfordulója alkalmából tavaly nyilvánította november 9-ét a magyar jelnyelv napjává, elismerve a hallássérült és siketvak emberek információhoz és kommunikációhoz, így a magyar jelnyelv használatához való alapvető jogát – olvasható a szervezet közleményében.

Azt írták, az Országgyűlés döntése segíti a jelnyelv jelenleginél jóval szélesebb körű használatát, és felhívja a figyelmet fontosságára, hiszen a siketek társadalmi befogadása csak akkor lehetséges, ha a jelnyelv minden szinten elismert és az élet minden területén használható lesz.

A Sinosz hagyományteremtő szándékkal eseménysorozatot indít a magyar jelnyelv napja alkalmából, pénteken több helyszínen is programokkal várják az érdeklődőket: szakmai kerekasztal-beszélgetést szerveznek munkáltatóknak a siketek és nagyothallók foglalkoztatásáról, szakemberekkel vitatják meg a jelnyelv szerepét az oktatásban, egy iskolában jelnyelvhasználó családok mutatják be gyerekeknek a jelnyelvet, a Pesti Magyar Színházban pedig pódiumbeszélgetésen járják körbe a színház és a jelnyelv kapcsolatát, majd jelnyelvi tolmácsolással akadálymentesített színházi előadást mutatnak be.

A Sinosz székházában továbbképzést szerveznek jelnyelvi tolmácsoknak, valamint megtekinthető és kipróbálható lesz a Kontakt jelnyelvi tolmácsszolgáltatás is. A fogyatékossággal élő emberek által alapított és működtetett Nem Adom Fel Kávézóban játékokkal és kötetlen beszélgetéssel várják este az érdeklődőket.

A programokról további információ a Sinosz honlapján található.

